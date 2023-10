Nora Chapa Mendoza est la première Latina à signer les poutres du Scarab Club | Arts | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie L’exposition de Mendoza Les étapes d’une vie : une rétrospective ouvre le vendredi 13 octobre.

Les poutres du Scarab Club sont comme un passeport pour le monde de l’art signé par des artistes très respectés. Isamu Noguchi, Diego Rivera, Charles McGee, Marcel Duchamp, Leroy Foster et Margaret Bourke-White ont signé le plafond et les poutres latérales du salon du deuxième étage du club d’art, qui servent de livre d’or permanent. Mais depuis près de 100 ans que le club a trouvé une maison sur Farnsworth Street, aucun artiste latino n’a signé les poutres – jusqu’à présent.

L’artiste multimédia Nora Chapa Mendoza deviendra la première Latina à signer une poutre du Scarab Club le vendredi 13 octobre lorsqu’elle Les étapes d’une vie : une rétrospective L’exposition s’ouvre à la galerie.

Il semble remarquable qu’au cours de toutes ces années, aucun artiste latino n’ait eu l’honneur de signer le célèbre Scarab Club Beams. Mais honnêtement, nous ne sommes pas surpris, car c’était un club réservé aux hommes jusqu’en 1962, et les femmes artistes de couleur sont souvent exclues des espaces artistiques dits prestigieux. L’exposition de Mendoza a été organisée par Dalia Reyes, qui a rejoint le Scarab Club en tant que directrice de la galerie plus tôt cette année. Depuis qu’elle a pris son nouveau rôle, Reyes a eu l’intention de faire en sorte que davantage d’artistes latinos comme Dayana Juarez exposent leur travail au Scarab Club. C’est une autre étude de cas sur la raison pour laquelle la représentation est importante dans tous les espaces, car il faut souvent une autre personne de couleur pour voir et apprécier nos contributions.

À 91 ans, Mendoza continue de contribuer au monde de l’art en tant que voix forte de la communauté latino-américaine. Les étapes d’une vie : une rétrospective comprend des travaux sur un large éventail de médiums, notamment des peintures, des reliefs en papier mâché, des assemblages et des techniques mixtes. Son travail est parfois comparé au « style introspectif » de Frida Kahlo, qui lui sert souvent de journal intime de ses expériences de vie.

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Nora Chapa Mendoza.

Mendoza est née de parents mexicains à Weslaco, au Texas, et a déménagé dans le Michigan en 1953 pour poursuivre sa carrière artistique. Elle a étudié à l’Université Madonna en Livonia et a été encadrée par les peintres du Michigan Richard Koslow et Ljubo Biro. Tout au long de sa longue carrière, son travail a adopté des styles à la fois abstraits et réalistes. Il est souvent ancré dans l’activisme avec des œuvres abordant les droits civiques, l’identité autochtone, les pratiques de travail équitables et la défense des travailleurs migrants.

Elle s’est également lancée dans des travaux de peinture murale et de restauration et a été l’une des huit artistes à participer à la rénovation du Music Hall de Détroit. Elle a reçu le prix de l’artiste de l’année du Michigan et le prix du gouverneur en 1999. Mendoza est également une aînée certifiée du Kanto de la Tierra, un conseil intertribal consacré à la prière pour la guérison de la Terre.

Fidèle au nom de l’exposition, un tableau représente une jeune femme à travers plusieurs étapes de la vie, portée avec des yeux connaisseurs à mesure qu’elle vieillit, et encapsulée par un crâne avec la mort comme ultime chance de transformation relançant le cycle de la vie. Elle montre que la vie est notre plus grand professeur et que nous avons quelque chose de digne à offrir dans chaque état d’être. Mendoza brille et est célébrée à cette étape de sa vie. Espérons qu’elle ne soit que la première, et non la dernière Latina, à offrir sa sagesse au Scarab Club.

La signature par faisceau aura lieu vendredi à 18h30 lors du vernissage de l’exposition.

Où voir son travail : Les étapes d’une vie : une rétrospective sera exposé au Scarab Club jusqu’au 11 novembre. Une conférence en galerie est prévue le 26 octobre à 18 heures ; 217, rue Farnsworth, Détroit ; scarabclub.org.

