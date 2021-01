Un coroner malais a exclu l’implication d’autres personnes dans la mort de l’adolescente franco-irlandaise Nora Anne Quoirin, affirmant que « la suggestion de kidnapper par la famille n’était » rien de plus que probablement une théorie « .

La jeune femme de 15 ans a disparu un jour après son arrivée avec sa famille à l’éco-resort de Dusun, dans le sud de l’État de Negeri Sembilan, en août 2019. Son corps nu a été retrouvé neuf jours plus tard à côté d’un ruisseau sur une plantation d’huile de palme vers 2,5 kilomètres de la station.

Les parents de Nora soutiennent que leur fille a été kidnappée car ils disent qu’elle n’aurait pas pu quitter le chalet familial seule en raison de ses handicaps mentaux et physiques; Cependant, le coroner Maimoonah Aid a exclu le meurtre, la mort naturelle et le suicide, et a déclaré que cela était probablement dû à une mésaventure.

Elle a déclaré qu’il n’y avait eu aucune circonstance suspecte avant la mort de l’adolescent, ni aucune demande de rançon ni aucun signe d’entrée forcée dans le chalet familial.

«J’ai jugé qu’il n’y avait personne impliqué dans la mort de Nora Anne. Il est plus probable qu’improbable qu’elle soit morte par mésaventure, c’est-à-dire qu’elle était sortie seule du (chalet) et s’était perdue par la suite dans l’abondante paume plantation de pétrole », a déclaré le coroner.

La police pense que Nora est sortie de la fenêtre du chalet – où un loquet cassé a été trouvé le lendemain. Le coroner a ajouté qu’elle avait peut-être cassé cela par accident après avoir été réveillée par des bruits de fête ou la chaleur, et qu’elle aurait pu quitter le chalet lorsqu’elle était incapable d’ouvrir les lourdes portes coulissantes de ses parents.

Nora ne portait que des sous-vêtements quand elle est partie, mais a été retrouvée nue – ce qui a donné lieu à des théories de jeu déloyal. Mais Maimoonah a déclaré qu’une autopsie approfondie n’avait révélé aucune preuve d’agression sexuelle, ni de lutte ou d’étouffement.

Un pathologiste britannique qui a pratiqué une deuxième autopsie sur le corps de Nora a témoigné qu’il était d’accord avec les conclusions de la Malaisie selon lesquelles elle était décédée d’une hémorragie intestinale due à la famine et au stress – bien qu’il ait également déclaré qu’il ne pouvait pas totalement exclure une agression sexuelle en raison d’une grave décomposition corporelle. .

Un total de 49 témoins ont témoigné pendant 24 jours depuis août de l’année dernière par vidéoconférence en raison de la pandémie de coronavirus.