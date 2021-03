Avec l’opportunité d’enregistrer des victoires successives lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la Norvège et la Turquie s’affronteront samedi 27 mars à l’Estadio La Rosaleda de Malaga, en Espagne. Le match se joue sur un territoire neutre en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus.

Les deux équipes ont remporté des victoires lors de leurs matchs d’ouverture du groupe H et se partagent la première place d’un groupe qui comprend les Pays-Bas, la Lettonie, le Monténégro et Gibraltar. Lors de leurs matches d’ouverture respectifs, la Norvège a gagné 3-0 contre Gibraltor. Alors que la Turquie a battu les Pays-Bas 4-2 pour commencer sa course pour le Qatar 2022.

À l’approche du match, la Norvège n’a aucun problème de blessure, cependant, l’implication de Martin Odegaard et Sander Berge reste douteuse. Alors que la Turquie ne pourra pas bénéficier des services de Merih Demiral lors du prochain match.

Le match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Norvège vs Turquie débutera à 22h30 IST.

NOR vs TUR FIFA World Cup Qualifiers 2022, Norvège vs Turquie: diffusion en direct

Les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 seront sur Sony LIV.

NOR vs TUR FIFA World Cup Qualifiers 2022, Norvège vs Turquie: Détails du match

Samedi 27 mars – 22h30 IST, à l’Estadio La Rosaleda de Malaga, Espagne.

NOR vs TUR, éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, composition de départ possible de la Norvège contre la Turquie: Rune Jarstein (GK); Jonas Svensson, Martin Linnes, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami; Mohamed Elyounoussi, Morten Thorsby, Kristian Thorsvedt, Jens Petter Hauge; Alexander Sørloth, Erling Haaland

NOR vs TUR, éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, composition de départ possible de la Turquie contre la Norvège: Ugurcan Cakir (GK), Mert Muldur, Caglar Soyuncu, Ozan Kabak, Caner Erkin; Hakan Calhanoglu, Okay Yokuslu, Ozan Tufan, Yusuf Yazici; Enes Unal, Burak Yilmaz