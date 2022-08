‘Nope’ de Jordan Peele: fin expliquée et réponses à toutes vos questions

Donc, vous venez de voir le nouveau blockbuster d’horreur de science-fiction de Jordan Peele, Nope. Peut-être avez-vous des questions sur la façon dont les choses se sont passées dans cette finale passionnante, ou vous êtes coincé à vous demander ce que le film doit réellement porter sur.

Lorsque je suis sorti d’une projection il y a un peu plus d’une semaine, le sentiment que je ne comprenais pas le grand message du dernier film de Peele m’a pesé comme un nuage menaçant sur le désert du sud de la Californie. Mais les critiques ont des idées intelligentes, nous pouvons donc nous tourner vers eux lorsque nous essayons de les déchiffrer.

Avant d’en arriver là, décomposons la fin de Nope. Le film dure plus de deux heures et suit les entraîneurs de chevaux (et leurs frères et sœurs) OJ et Emerald Hayworth, qui découvrent que quelque chose de grand et de mystérieux se cache dans le ciel près de leur ranch. Le film se trouve actuellement à une note de 76 sur le site sœur de CNET Metacritic. Garez votre cheval ici si vous n’avez toujours pas vu Nope – il y a des spoilers à venir.

Quel plan OJ, Emerald et les autres élaborent-ils ?

OJ et Emerald sont déterminés à obtenir la preuve (le “coup d’Oprah”) de la créature extraterrestre dans le ciel, même après qu’elle ait grignoté Ricky “Jupe” Park et d’autres au parc à thème Jupiter’s Claim à proximité. (Je ne les connais pas, mais la vue de pluie de sang m’aurait signalé la fin du chemin).

Ils font équipe avec le directeur de la photographie Antlers Holst, qui possède une caméra non électrique (la bête produit un “champ anti-électrique” qui rend inutiles des choses comme les appareils photo numériques). Ils décorent également la zone avec des tonnes d’hommes à tubes gonflables. Quand ceux-ci tombent, c’est un signe que la créature est à proximité. Ils savent également qu’ils doivent éviter de regarder la bête et qu’elle n’aime pas consommer des objets inanimés comme des drapeaux décoratifs.

Une fois qu’ils sont prêts à inviter la bête à revenir, OJ commence à se promener à cheval. Il porte une chaîne de drapeaux triangulaires attachés à un parachute, et cela s’avère utile plus tard lorsqu’un étranger se présente et provoque notre gars irritable dans le ciel.

Pourquoi la créature mange-t-elle le gars de TMZ ?

Lorsque le plan du gang est en cours, un étranger s’arrête au ranch à vélo. Emerald parle à l’homme – dont l’identité est masquée par un casque – et se rend compte qu’il vient de TMZ. Les nouvelles ont déjà commencé à sortir sur l’incident de Jupiter’s Claim, et il cherche des réponses.

Le gars de TMZ continue de partir dans ce qui s’avère être une direction malheureuse. La bête qui se cache au-dessus éteint son vélo et l’envoie voler. Il est vivant mais en mauvais état, et OJ s’approche de lui pour l’aider. Cependant, le casque du gars est réfléchissant – tout comme le miroir qui effraie le cheval d’OJ au début du film – et OJ se rend compte qu’il n’a d’autre choix que de sortir de là.

La créature aspire le représentant de TMZ et commence à poursuivre OJ. C’est alors qu’OJ lance l’invention du drapeau-parachute, qui fait reculer un peu la bête et lui donne le temps de se mettre à l’abri.

Que dit le directeur de la photographie Antlers Holst à Angel ?

Holst finalement décroche le coup d’argent qu’OJ et Emerald recherchent. Mais ensuite les choses prennent un tournant. Il marmonne quelque chose de cryptique à propos d’eux ne méritant pas l’impossible, et décolle avec son appareil photo.

Cependant, il semble que l’artiste égocentrique ne puisse s’empêcher de prendre une autre photo. Holst pointe son appareil photo vers la créature, puis celle-ci l’avale.

Est-ce qu’Angel (de Fry’s Electronics) vit ?

Oui, Angel survit à la colère de la bête. Son rôle lors de la confrontation finale consiste à aider Holst. Une fois que Holst et son appareil photo sont devenus de la nourriture extraterrestre, Angel s’enveloppe de clôtures en fil de fer barbelé pour éviter un sort similaire. La bête essaie de l’aspirer, mais la clôture au sol reste en place, et Angel revient au sol. (Une autre raison possible pour laquelle il a survécu : la créature n’aimait probablement pas le goût du fil de fer.)

Quelle est la chose dans le ciel?

Nous apprenons à connaître la créature dans le ciel comme un animal blanc en forme de disque qui pourrait raisonnablement être confondu avec un vaisseau spatial extraterrestre à distance. Dans les dernières scènes du film, la créature se transforme en quelque chose de plus immense et ondulant. Pour moi, cela ressemble presque à une fleur – eh bien, si cette fleur avait une bouche verte terrifiante et palpitante.

Comment Emeraude va-t-elle vaincre la créature ?

Emerald arrive au vélo du gars de TMZ, mais la créature (qui a pris sa nouvelle forme) est trop proche d’elle pour que cela fonctionne. Dans une scène émouvante, on se rend compte qu’OJ va l’aider en fixant ses yeux sur la bête, l’attirant vers lui.

Le vélo d’Emerald s’allume et elle se rend au parc à thème, Jupiter’s Claim. Elle a brillamment eu l’idée de blesser la bête en lâchant dans le ciel un cow-boy gonflable géant.

Plus tôt dans le film, Emerald et OJ ont visité Jupiter’s Claim et Emerald a photo-bombardé des inconnus en mettant sa tête dans un puits contenant une caméra. Dans les dernières minutes du film, elle attrape des pièces éparpillées sur le sol, charge la machine et prend plusieurs photos du ciel. Le puits crache ce qui ressemble à de grandes images polaroid.

Finalement, la bête émerge et consomme l’énorme cow-boy flottant. Emerald en prend une photo. Ensuite, la créature saute. Il semble sans vie, comme un sac en plastique déchiré qui dérive dans les airs.

Qu’arrive-t-il à JO ?

À la toute fin de Nope, nous voyons une silhouette obscure assise sur un cheval juste à l’extérieur de Jupiter’s Claim. C’est incontestablement OJ, portant toujours son sweat à capuche orange vif.

Que signifie la fin ?

Pour moi, la fin de Nope semblait assez simple. Mais j’ai aussi pensé qu’il devait y avoir un sens plus profond aux scènes finales – et au film en général – que je n’avais pas pris en compte. Certaines critiques du film m’ont aidé à mieux comprendre ce que Peele essaie peut-être de nous dire. Vous pouvez bien sûr tirer vos propres conclusions.

Critique de cinéma Alissa Wilkinson écrit dans Vox que le film “est au centre de la façon dont nos expériences de la réalité ont été presque entièrement colonisées par les écrans et les caméras … au point que nous pouvons à peine concevoir de vivre la réalité directement, avec honnêteté et sans aucune sorte de manipulation.”

Dana Stevens, critique de cinéma pour Slate, reprend quelque chose de similaire, mais note également que “Parfois, le film semble ne pas être encore sorti de sa tête et sur l’écran.”

“Enfoui quelque part dans le mix sonore en plein essor et les visuels passionnants de Nope se trouve une critique plaintive de la prédominance du spectacle dans la vie des Américains du 21e siècle, notre besoin insatiable d’enregistrer et de documenter, de regarder et de jouer”, a écrit Stevens. “Mais contrairement à l’envahisseur extraterrestre, qui tard dans le film prend sa forme complète, bizarre et magnifiquement imaginée, ces idées n’émergent jamais complètement de la riche matrice d’images, de références et de thèmes du film.”

Charles Pulliam-Moore propose une autre perspective en écrivant pour The Verge que “Le spectre de [racism, or some anthropomorphization of it] est présent dans la façon dont Nope relie le jockey de The Horse in Motion à ses descendants fictifs : des professionnels qualifiés dont les talents sont largement sous-estimés et négligés par les autres dans l’industrie. »

“Aucun des Haywood ne se sent tout à fait comme de” vraies “personnes, mais plutôt comme des personnifications accrues d’artistes avides de faire partie de l’industrie du cinéma – peu importe le prix”, a écrit Pulliam-Moore. « Aussi téméraire que soit leur plan pour tenir bon tout en documentant leur confrontation avec les créatures, cela a un certain sens émotionnel lorsque vous prenez du recul et regardez Nope comme un texte sur les gens qui mettent tout ce qu’ils ont pour obtenir la photo parfaite.