Nope de Jordan Peele, expliqué – Vox

C’est courageux de commencer un film avec un verset de Nahum, qui est sûrement l’un des livres les moins cités de la Bible. Mais Jordan Peele aime les défis.

Donc le texte qui s’ouvre Nonla suite du réalisateur à Nous et Sortezest Nahum 3:6 : Je jetterai sur vous une saleté abominable, je vous rendrai vil et je vous ferai un spectacle. Bouclez votre ceinture !

Non est un film d’OVNI sanglant et effrayant, étonnamment grossier par endroits, avec plusieurs idées différentes qui se bousculent dans sa tête. Depuis la relativement simple Sortezle travail de Peele s’est éloigné de l’explication simple et vers des vibrations déconcertantes, et c’est tout à son honneur.

Mais cela signifie que le public doit se pencher et travailler plus dur, et doit être d’accord avec le mystère. Cela aide à expliquer pourquoi certains téléspectateurs peuvent repartir insatisfaits. La télévision et les films au cours des dernières décennies nous ont amenés à nous attendre à des explications et à des énigmes dans nos divertissements, et à être ennuyés lorsque les créateurs refusent de révéler l’astuce à la fin de l’émission. Mais Peele est heureux de laisser certaines choses à notre imagination.

Ce qui inclut son épigraphe audacieuse. Nahum est l’un des prophètes “mineurs” de la Bible (ce qui signifie essentiellement que le livre qu’il a écrit est court), niché entre Jonas – le gars qui a été englouti par un poisson géant – et Sophonie, qui, comme Nahum, a principalement prédit la destruction. La cible des trois était Ninive, la capitale de l’empire assyrien, qui est en effet tombée peu de temps après les prophéties, emportant l’empire avec elle. Juste avant ce verset, Nahum décrit Ninive comme une fosse aux lions, la “ville de sang, pleine de mensonges, pleine de pillage, jamais sans victimes”, un lieu avec “des chevaux au galop et des chars cahotants”, plein de corps de morts. Fondamentalement, Ninive mâche les gens avec arrogance et les recrache. Ainsi, dit Nahum, Dieu fera de même à Ninive.

Non n’est pas situé à Ninive, exactement; ça se passe à Hollywood. L’action se déroule à Agua Dulce, à environ 40 miles de route au nord d’Hollywood. Là, les frères et sœurs OJ et Emerald Haywood (Daniel Kaluuya et Keke Palmer) dirigent Haywood’s Hollywood Horses, du nom de leur arrière-arrière-arrière-grand-père Alistair E. Haywood, qui a monté le cheval dans le premier film jamais réalisé. Ils dressent des chevaux pour le cinéma. Mais après la mort prématurée de leur père Otis Haywood Sr. (Keith David), tué dans un accident anormal dans lequel des débris sont tombés du ciel, ils traversent des moments difficiles. De plus, l’avènement de CGI signifie que les films ne nécessitent tout simplement plus de vrais chevaux sur le plateau comme ils le faisaient auparavant.

Le personnage d’Alistair Haywood est l’invention de Peele, bien que le film dans lequel il montait à cheval, réalisé par Eadweard Muybridge en 1878, soit réel. En fait, il y avait plusieurs films; celui que Peele entremêle Non avec implique un cheval nommé Annie G. monté par un jockey non identifié mais définitivement noir. L’histoire se souvient du cheval mais a perdu de vue l’identité du jockey, ce qui est en quelque sorte Non‘s point. Dans une scène, Emerald annonce fièrement sur un plateau de tournage que “depuis le moment où les images peuvent bouger, nous avons de la peau dans le jeu”. Mais personne ne se souvient de Haywood à moins qu’elle ne le leur rappelle.

Quoi qu’il en soit, le ranch Haywood est juste en haut de la route de Jupiter’s Claim, et OJ vend des chevaux au propriétaire Ricky “Jupe” Park (Steven Yeun) pour maintenir le ranch à flot. Jupiter’s Claim est un parc d’attractions de dessin animé maladroit légèrement calqué sur une ville amusante d’un vieux Western – et ceux-ci à leur tour, rappelons-le, ont été très légèrement calqués sur l’Ouest réel. Jupe, un ancien enfant star, a pris son surnom de son rôle de “Jupiter” sur Enfant shérifun film dans lequel il a joué après la fin assez soudaine d’une sitcom de courte durée, La maison de Gordy. Il gagne maintenant sa vie en chassant cette renommée de toutes les manières possibles : vendre l’accès à des souvenirs, attirer des touristes à Jupiter’s Claim, jouer dans des émissions de téléréalité avec sa famille, et certaines … activités plus étranges.

Mais cela correspond à Agua Dulce, car il y a eu un parcelle de trucs bizarres qui se sont passés au cours des six mois qui ont suivi la mort d’Otis. L’électricité s’éteint de manière aléatoire et le son ralentit la nuit, et les lois de la physique se comportent parfois de manière étrange. Et il y a quelque chose dans le ciel.

Oui, c’est un film d’OVNI, ou un film “UAP”, puisque – comme Angel (Brandon Perea), expert en électronique local et amateur d’extraterrestres, le dit à Emerald – le gouvernement est passé à les appeler Phénomènes aériens non identifiés après avoir “déclassifié toutes ces années de merde extraterrestres depuis.” Appelez-les comme vous voulez : les soucoupes volantes dans les films sont souvent des métaphores de l’invasion par des forces inconnues, ou de la paranoïa que le gouvernement cache des secrets à son peuple.

Peele sait tout cela, mais avec Non, il ne rend pas un pur hommage. Au lieu de cela, il éparpille des miettes de pain le long du chemin vers son point principal. C’est en partie un film sur la fréquence à laquelle l’histoire du cinéma noir a été repoussée hors de la mémoire. Dans la maison du ranch, vous pouvez apercevoir des affiches pour les films Duel à Diablo et Buck et le prédicateurles premiers westerns dans lesquels Sidney Poitier a joué et réalisé, respectivement, en 1966 et 1972. Buck et le prédicateur, en particulier, était révolutionnaire pour avoir choisi des acteurs noirs comme personnages principaux. Couplé avec la connexion Haywood – et le fait qu’il est toujours difficile, 50 ans plus tard, de faire tourner un film mettant en vedette des acteurs noirs qui ne parle pas de traumatisme d’une manière ou d’une autre – Non souligne l’histoire d’Hollywood de mettre de côté les histoires gênantes.

Mais ce n’est pas tout ce qui se passe ici. Non est au centre de la façon dont nos expériences de la réalité ont été presque entièrement colonisées par les écrans et les caméras et les représentations de divertissement de ce qu’il appelle la réalité, au point que nous pouvons à peine concevoir de vivre la réalité directement, avec honnêteté et sans aucune sorte de manipulation. C’est comme si elle sortait de l’esprit d’un certain nombre de théoriciens, comme Guy Debord, le philosophe qui a écrit en 1967 un livre intitulé Société du Spectacle. « Dans les sociétés où règnent les conditions modernes de production, écrit Debord, toute la vie se présente comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation.

Dans son traité, Debord poursuit en postulant que “le spectacle” – qu’il décrit comme une sorte de couverture dévorante d’irréalité qui attire notre regard et remplace notre réalité – a plus ou moins colonisé la vie moderne. Notre vie sociale ne consiste pas à vivre, mais à avoir.

Et tout est fini Non, du début à la fin. Les bureaux de Jupe sont bordés d’affiches commémorant l’histoire de la télévision et du cinéma, de ses premiers travaux jusqu’à une prochaine émission de téléréalité familiale, toutes conçues pour garder un œil sur lui. Il courtise la soucoupe volante, quelle qu’elle soit, depuis son apparition il y a six mois, utilisant les chevaux de Haywood pour le faire. Et alors qu’il garde un souvenir douloureusement traumatisant d’une attaque de chimpanzé sur le tournage de l’éphémère La maison de Gordy, il ne peut pas y accéder directement lorsqu’il explique à Emerald et OJ; il raconte une Saturday Night Live croquis à ce sujet à la place.

Le développement par Jupe d’un “spectacle familial” à Jupiter’s Claim n’est qu’un autre exploit du spectacle – dans ce cas, la soucoupe volante – pour attirer des clients payants dans son parc d’attractions. Il appelle les créatures inconnaissables qu’il croit être à bord de la soucoupe “The Viewers”. Ils sont en train de regarder nous, pense-t-il, incapable de se penser en dehors de ce paradigme. Être vivant, c’est être surveillé, croit-il. C’est quand les gens cessent de vous regarder que vous cessez d’exister.

Regarder et être regardé est partout dans Non. Quand OJ et Emerald en viennent à croire qu’il y a une soucoupe dans le ciel, ils se dirigent directement vers le magasin d’électronique pour obtenir des caméras de surveillance, qu’Angel installe sur leur propriété. Angel, épris d’extraterrestres à cause de la télévision (“Ancient Aliens, History Channel – regardez cette merde”, leur dit-il), installe une connexion à distance pour qu’il puisse regarder la nuit depuis le magasin d’électronique. C’est comme la télé, jusqu’à ce que ce soit réel. La première nuit, alors qu’OJ esquive la soucoupe, un collègue à proximité dans le magasin, grignotant des frites et traînant, demande même à bout de souffle: “Qu’est-il arrivé à OJ?” Comme s’il était un personnage de série, et non un vrai type dont la vie est en danger.

OJ n’est pas beaucoup pour la technologie; contrairement à Emerald, qui utilise un smartphone, il utilise toujours un téléphone à clapet, signe clair qu’il ne veut pas participer à cette culture du spectacle. Quand ça vient pour lui, il sait ne pas regarder. Il se retire. (Non.)

Mais vous ne pouvez pas vraiment vous retirer d’une culture du spectacle – c’est autour de vous, et que vous vouliez ou non participer, cela a tendance à vous aspirer de toute façon. Quand OJ et Emerald se rendent compte qu’il y a une sorte de soucoupe volante dans le ciel, leur premier réflexe est de la filmer, d’en posséder une représentation. Ce n’est pas sans raison, car ils ont grandi en sachant que la place de leur famille dans l’histoire d’Hollywood leur a été essentiellement volée par ceux qui s’intéressent davantage au nom du cheval qu’à celui de Haywood. Mais leur envie d’obtenir “le coup impossible” est plus grande que leur envie de fuir le danger lui-même.

Pourtant, cela pourrait aider à expliquer pourquoi OJ est le premier à se rendre compte que la soucoupe n’est pas du tout une soucoupe, du moins pas comme celle qu’ils ont l’habitude de voir dans les films. Ce n’était pas fou de supposer que l’objet dans le ciel était un vaisseau transportant des extraterrestres. Beaucoup de nos croyances sur le monde qui nous entoure et sur notre histoire proviennent de leurs représentations sur des écrans, et non de la réalité. (Encore Debord.) Nos idées sur ce qu’est la guerre, les villes, l’amour, comment l’Occident a été “conquis” – elles viennent toutes du cinéma. Ils ont depuis que les images ont commencé à bouger, comme le dit Emerald.

Et au fil du temps, nous sommes devenus plus avides de représentations plus grandes et meilleures. La boule à facettes qui effraie le cheval sur le plateau est une boule VFX, un outil clé pour les vidéastes numériques dans la création des blockbusters CGI d’aujourd’hui axés sur le spectacle.

C’est pourquoi ce que nous voyons est important. Mais OJ comprend : la soucoupe est vivante, et elle n’essaie pas de les aider ou de les étudier ou de les avertir. Il veut juste les manger. C’est moins une soucoupe qu’un spectacle à contempler. Et il a un rectangle en forme d’écran en son cœur qui, comme on le voit au début du film, contient le film de Muybridge de Haywood à cheval. Mais c’est insatiable. Il veut du sang. Le spectacle consomme tout.

Il y a d’autres miettes de pain délicieusement inexpliquées éparpillées partout Non, qui pourraient être des indices ou des références ou tout simplement de délicieux faux-fuyants. Il y a une petite référence à Esprit frappeur quand l’extraterrestre arrive. Il y a aussi une chaussure de tennis en équilibre sur son talon, sans raison apparente, pendant le déchaînement de Gordy sur le plateau; il apparaît plus tard dans l’arrière-salle des souvenirs de Jupe. Le nom du journaliste de TMZ qui se présente sur une moto – avec un casque miroir, rien de moins – est répertorié dans le générique du film sous le nom de «Ryder Muybridge», ce qui est évidemment une référence à l’homme qui a tourné le film avec Alistair Haywood et qui est entré dans l’histoire avec tout le mérite. (Emerald est désespérée de ne pas voler leur coup impossible.)

En fin de compte, bien sûr, il y a une grande ironie à Non, et dont Peele est sans aucun doute au courant ; il termine le film, après tout, avec le “plan impossible” capturé comme une image fixe par une caméra à l’ancienne. (Ce qui ne garantit pas qu’ils seront crus – vous pouvez truquer une photo, n’est-ce pas ?) Non est un grand spectacle très bruyant et très axé sur les effets. C’est un film aux mille références au passé. C’est aussi un manège à sensations très divertissant qui doit une partie de son intrigue à certains des blockbusters d’été les plus réussis d’Hollywood, Mâchoires et Le jour de l’indépendance. Cela fait partie de la culture; il ne peut pas rester en dehors de cela.

Mais cela fonctionne au moins un peu comme un avertissement, ou peut-être une prophétie, ou un appel à un redémarrage, ou un rappel pour se soucier de quoi ou de qui attire notre attention. Quand à mi-chemin du film, la soucoupe fait pleuvoir des tripes et du sang sur la maison du ranch, vous devez penser aux mots de Nahum : “Je vais jeter sur vous une saleté abominable.”

Une culture bâtie sur le spectacle ne peut que devenir plus spectaculaire, nous incitant à toujours le regarder, à ne jamais nous en arracher, à nous en gaver. L’astuce impossible est de simplement dire non.

Non est à l’affiche dans les salles à partir du 21 juillet.