Nootropiques (“Smart Drugs” ou “Cognitive Enhancers”) : ce qu’il faut savoir

Ce que disent les chercheurs

Barry Gordon, MD, PhD, directeur de la division de neurologie cognitive/neuropsychologie à Johns Hopkins Medicine, dit qu’il n’y a “aucune preuve solide” que l’un des suppléments actuellement vendus pour leurs supposés pouvoirs de stimulation de la mémoire soit utile. “Il n’est pas clair qu’ils fonctionnent et qu’ils soient en sécurité”, dit-il. Il est également sceptique quant au principe de base derrière les nootropiques.

“Les circuits impliqués dans la cognition humaine sont très compliqués et ne sont pas entièrement compris”, dit-il. “Vous ne pouvez pas simplement ‘monter le cadran’ aussi facilement.” Il note que les personnes qui pensent que leurs performances mentales ont augmenté grâce aux nootropiques sont largement influencées par un effet placebo. “Si vous êtes plus confiant et pensez que vous ferez mieux, vous sera faire mieux.”

Chris D’Adamo, PhD, directeur de la recherche et de l’éducation au Centre de médecine intégrative de l’Université du Maryland, a une vision différente. Comme Gordon, il ne pense pas que les nootropiques vous donneront des capacités mentales surhumaines, mais il pense qu’ils ont le potentiel d’offrir un avantage à certaines personnes.

“La plupart des personnes cherchant à optimiser leurs fonctions cognitives feraient mieux de se concentrer sur un sommeil suffisant, une alimentation riche en nutriments et la gestion de leur stress”, dit-il. Mais une fois que vous maîtrisez ces bases, les bons nootropiques peuvent servir de bonus, vous aidant à penser plus clairement et plus nettement ou à réduire vos risques de déclin cognitif à mesure que vous vieillissez, dit-il.