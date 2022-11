Noose trouvé sur le chantier de construction du Obama Presidential Center – Shaw Local

CHICAGO (AP) – L’entreprise qui construit le centre présidentiel Obama a suspendu ses opérations jeudi après la découverte d’un nœud coulant sur le site, et elle a offert une récompense de 100 000 $ pour aider à trouver qui était responsable.

Lakeside Alliance, un partenariat d’entreprises de construction appartenant à des Noirs, a déclaré avoir signalé l’incident à la police et “fournira toute l’assistance nécessaire pour identifier les responsables”.

«Nous avons une tolérance zéro pour toute forme de préjugé ou de haine sur notre chantier. La formation anti-biais est incluse dans notre processus d’intégration et réitérée lors des réunions à l’échelle du site. Nous suspendons toutes les opérations sur place afin de fournir une autre série de ces formations et conversations pour tout le personnel et les travailleurs », a déclaré la société.

La fondation de l’ancien président Barack Obama a également publié une déclaration.

« Cet acte éhonté de lâcheté et de haine est conçu pour attirer l’attention et nous diviser. Notre priorité est de protéger la santé et la sécurité de notre personnel », indique le communiqué.

Le service de police de Chicago est au courant de l’étau et l’affaire fait l’objet d’une enquête, a déclaré le Sgt. Rocco Alioto, porte-parole du département.

Une porte-parole de l’alliance, Lara Cooper, a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire si elle suspectait un travailleur sur le site et comment la pause affecterait le travail.

Les travaux de la ville pour préparer la construction ont commencé au printemps 2021 avec un premier coup de pioche officiel en septembre suivant.

La fondation a déclaré que le centre devrait ouvrir ses portes en 2025. Les organisateurs s’attendent à ce qu’il attire environ 750 000 visiteurs par an.

Il s’étendra sur 19 acres des 540 acres de Jackson Park, du nom du septième président du pays, Andrew Jackson. De manière significative, il sera situé près de la maison de la famille Obama et de l’endroit où l’ancien président a commencé sa carrière politique dans le quartier sud de la ville.

La ville sera propriétaire du centre en vertu d’une ordonnance de 2018 approuvée par le conseil municipal de Chicago.

Le coût initial était estimé à 500 millions de dollars, mais des documents publiés par la Fondation Obama l’été dernier ont montré que le coût avait grimpé à environ 830 millions de dollars. Des fonds sont collectés grâce à des dons privés.