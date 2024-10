Noopur Choksi montre à quel point le succès commercial et l’intégrité artistique ne doivent pas nécessairement s’opposer

Vous voulez travailler pour de grandes marques tout en créant un art révolutionnaire et stimulant ? Cela ressemble à un cercle qu’on ne peut pas quadraturer, mais le travail de Noopur Choksi suggère le contraire.

Designer visuelle et illustratrice indienne, elle est actuellement basée à Baltimore, aux États-Unis. Passionnée par la création d’expériences de marque immersives et de récits multimédias émouvants, son travail reflète son expérimentation avec la typographie, les récits et la création d’images.

Travaillant pour des clients de renom tels que Google, Paypal, Bandcamp, Disney et Fanta, elle utilise la visualisation pour extérioriser les environnements souvent intangibles, énergétiques et émotionnels de ses sujets. Elle est attirée par les histoires qui dépeignent une représentation surréaliste et intime de la nature humaine.

Générer un discours

Noopur a obtenu en 2016 un baccalauréat en design graphique du National Institute of Design (NID) d’Ahmedabad, en Inde, et a complété cette année un MFA en pratique de l’illustration du Maryland Institute College of Art (MICA).







































La musique, la science, le drag, la mode et les récits de pouvoir féminin inspirent son travail. Elle s’efforce de créer des visuels qui remettent en question la perception, repoussent les limites et n’ont pas peur d’être forts, sans vergogne et superposés dans leurs interprétations.

« J’aime considérer l’expression créative comme une émotion humaine complexe qui renforce notre capacité à expérimenter, introspecter, imaginer, communiquer et donner un sens au monde », explique-t-elle.







































« Le processus de conception contextualise l’expression artistique en solutions visuelles significatives qui peuvent transmettre des informations et des idées ou générer un discours. Je crois que ma pratique de l’illustration se situe à l’intersection de l’art et du design. »

Explorer les zones grises

L’illustration, pour elle, est « un processus de dissection et de découverte, explorant les vulnérabilités et les fragilités en tant qu’expériences transformatrices ». […] Je m’efforce d’élargir la pensée visuelle, en superposant des significations pour remettre en question la perception. Je fusionne des disciplines artistiques comme la musique, la mode et l’animation dans mon travail, en visant la profondeur et l’engagement au-delà du bidimensionnel. »

Au cœur de son art se trouve un engagement en faveur du dialogue social et de la formation culturelle, confrontant les thèmes de la perception de soi, du genre et de la dynamique du pouvoir. Elle remet en question les normes régressives et les stéréotypes imposés par la société, célébrant les complexités et promouvant l’inclusion.







































« À travers mon travail, j’explore les zones grises des attentes sociétales, ajoutant du dynamisme et de la chaleur aux supports numériques et analogiques », explique Noopur, dont le travail a été reconnu par les American Illustration Awards. « Mon objectif est de favoriser l’alphabétisation visuelle, en encourageant la réflexion et la connexion, en abordant les problèmes contemporains avec une approche consciencieuse. »

Bref, Noopur ne fait pas que de jolies photos ; elle veut changer le monde.

« Une expression créative éclairée peut répondre aux angoisses modernes et susciter un changement positif », estime-t-elle. « Ma pratique illustrative cherche à développer une approche multimodale de la communication visuelle, en mettant l’accent sur la conscience de soi et en nous rappelant que « regarder » n’est pas toujours la même chose que « voir ». »