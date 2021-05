Noon Star set pour Musidora à York | Actualités des courses

Noon Star fait partie de ceux qui cherchent à gagner leur chance à la gloire classique dans les Cazoo Oaks dans ce qui promet d’être un renouvellement informatif des Tattersalls Musidora Stakes à York mercredi.

La pouliche de Sir Michael Stoute est certainement élevée pour la pièce maîtresse d’Epsom le mois prochain, étant une fille du brillant héros de Derby Galileo et de l’éleveur de race Midday, qui a été battu à la tête par Sariska dans les Oaks en 2009.

Noon Star, détenue et élevée par l’opération Juddmonte de feu Khalid Abdullah, a remporté deux de ses trois départs à ce jour – le plus récemment impressionné par ses débuts à l’âge de trois ans dans un événement novice à Wetherby il y a deux semaines et demie.

Cette forme ayant été renforcée par le succès ultérieur de Lingfield du quatrième à domicile Sherbet Lemon, la charge de Stoute est un tir général 8-1 pour les Oaks le 4 juin, mais devra faire face à un examen approfondi à York, avec Teona, deuxième favori des Oaks, parmi ses rivaux.

Teddy Grimthorpe, le directeur des courses de Juddmonte, a déclaré: « Si vous élève Galileo jusqu’à midi, vous vous attendez et espérez finir à Epsom début juin. Ce serait le but de n’importe qui, mais évidemment, elle doit prouver qu’elle est digne candidat.

« Midday a gagné deux fois à York – elle a remporté les Middleton Stakes et les Yorkshire Oaks. Elle n’a été battue que de justesse par Twice Over dans le Juddmonte International. »

Noon Star est l’un des deux coureurs appartenant à Juddmonte dans un peloton de huit personnes avec Senita de John et Thady Gosden, qui porte une cagoule pour la première fois après avoir terminé une décevante dernière de sept sur ses débuts saisonniers à Newbury.

« C’est vraiment un travail en cours. Elle ne l’a pas du tout mis en place à Newbury et a été un peu gênante tout au long », a ajouté Grimthorpe.

«John a toujours eu une bonne opinion d’elle et c’est une mission d’enquête pour voir où nous en sommes avec elle, mais elle a du talent.

«Cela nous donnera une bonne idée de l’endroit où nous en sommes avec les deux pouliches – c’est à cela que servent vraiment ces essais.

« Parfois, vous êtes surpris et parfois vous êtes déçu. »

Teona de Roger Varian fait ses débuts sur le gazon après deux sorties en tous temps à Newcastle, terminant deuxième à ses débuts avant de gagner neuf longueurs lors de son deuxième départ en novembre.

Comme Noon Star, Teona est également élevée dans le violet – étant par le vainqueur du Derby Sea The Stars de Ambivalent, qui a remporté le Group One Pretty Polly Stakes en Irlande et le Group Two Middleton Stakes à York pour les mêmes relations.

Varian a déclaré: «Elle a l’air d’une très belle pouliche à la maison et nous l’avons toujours tenue en haute estime.

«Elle a mis du temps à se ressaisir ce printemps et je pense que la course la fera avancer. Cela dit, ses dernières semaines d’entraînement ont été très agréables.

«C’est une grande pouliche longiligne. J’ai formé sa mère, qui a également mis du temps à venir sous la main, et Teona n’allait jamais avoir deux ans d’été – elle est toute cette année et au-delà.

«Nous l’aimons beaucoup – c’est bien médiatisé je pense, l’estime que nous lui tenons.

« C’est un bon point de départ et un bel endroit pour commencer. Si elle ne gagne pas, ce n’est pas la fin du monde, mais nous nous attendons à ce qu’elle fonctionne bien. »

Mystery Angel revient dans la classe Pattern après avoir impressionné dans les Listed Pretty Polly Stakes à Newmarket il y a 10 jours.

Bien que la pouliche appartenant à Nick Bradley Racing ne soit pas actuellement inscrite dans les Oaks, les connexions peuvent envisager de compléter si elle trouve des atouts sur le Knavesmire.

« C’est une pouliche qui prend très bien sa course et nous allons lui donner un bon coup mercredi », a déclaré l’entraîneur George Boughey.

« Nous allons faire un pas à la fois. Je dirais que c’est un aussi bon essai Oaks qu’il y a, sur les pedigrees et la réputation des deux chevaux devant nous au marché (Noon Star et Teona) .

«Elle aurait besoin d’être complétée pour les Oaks, ce qui coûte la meilleure partie de 25 000 £. Je pense qu’elle devrait gagner à York pour être considérée pour Epsom, je dirais.

« Elle a été une star pour nous et j’espère qu’il y aura plus à venir. »

Le seul challenger irlandais est Snowfall d’Aidan O’Brien, qui sera monté par Ryan Moore.

La jockey a déclaré à Betfair: « Cette pouliche Deep Impact n’a peut-être pas tout à fait progressé comme prévu de sa première victoire, bien qu’elle ait dû faire face à des tâches difficiles dans la société du groupe 1. Ce voyage est plus conforme à son pedigree, et je m’attends à ce qu’elle s’améliore. pour ça.

« Il n’y a rien ici avec un niveau de forme effrayant tel qu’il se présente, bien que Noon Star soit une pouliche très prometteuse et que j’aime bien, et elle est en forme, tout comme le vainqueur de Newmarket Mystery Angel. Et Teona, vainqueur de Newcastle, l’est déjà. deuxième favori pour les Oaks, je vois. «

Aura (Andrew Balding), Glenartney (Ed Walker) et Quiet Assassin (Adrian Keatley) sont les autres prétendants.