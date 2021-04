Noon Star a émergé comme un prétendant potentiel d’Oaks après avoir fait un début impressionnant de sa campagne à Wetherby.

La pouliche de Sir Michael Stoute est une fille de Galileo issue du championnat de haut niveau Midday, qui a remporté six Group Ones aux couleurs du défunt propriétaire-éleveur Khalid Abdullah, mais a été refusée de justesse dans les Oaks à Epsom par Sariska en 2009.

Ayant fait un début de carrière prometteur quand elle était troisième à Salisbury en septembre, Noon Star a ouvert son compte avec une victoire nette à Nottingham le mois suivant et a été favorite 4-5 pour sa réapparition dans les Novice Stakes de racingtv.com Fillies. .

Monté par Richard Kingscote, le joueur de trois ans a montré une attitude disposée à tirer deux longueurs et demie de Loving Dream, avec Franklet à six autres longueurs en troisième.

Paddy Power a réduit Noon Star à 12-1 contre 20-1 pour les Cazoo Oaks le 4 juin.

Teddy Grimthorpe, directeur de course de l’opération Juddmonte d’Abdullah, a déclaré: « Je pense que la façon dont elle l’a fait a été agréable. Elle a bien sauté, s’est installée dans une bonne position et le premier et le deuxième se sont dégagés, ce qui est encourageant pour l’avenir.

« Nous discuterons avec la famille (Abdullah) de ce qu’ils veulent faire, mais il y aura des options comme ça (Oaks). »