Noon Star et Teona s’affrontent à Tattersalls Musidora Stakes | Actualités des courses

Noon Star de Sir Michael Stoute et Teona, formé par Roger Varian, ont mis leurs références Cazoo Oaks en jeu dans les Tattersalls Musidora Stakes de mercredi à York.

Un total de huit pouliches seront alignées dans le trial, qui est une course du groupe trois à part entière, donc offre un type noir précieux.

Noon Star, qui court sous les couleurs de Juddmonte, est une fille de la brillante jument Midday, multiple vainqueur du Groupe 1 pour Sir Henry Cecil, et elle est du taureau champion Galileo.

Troisième à ses débuts à Salisbury, elle a ensuite battu Ocean Road de Hugo Palmer, qui a été placé dans le procès Lingfield Oaks, à Nottingham.

Noon Star a donné une idée de sa capacité à porter une pénalité de 7 lb au succès à Wetherby sur son arc saisonnier, avec la gagnante de Lingfield, Sherbet Lemon, de retour en quatrième position.

Elle sera montée par Richard Kingscote, qui était également dans l’assiette à Wetherby.

Teona a été fortement soutenu pour la Classique ces derniers jours et Varian a eu un certain succès dans les essais à ce jour.

La pouliche Sea The Stars était une gagnante de neuf longueurs à Newcastle lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois en novembre.

Mystery Angel tentera de franchir une nouvelle étape dans les échelons après avoir remporté le Pretty Polly pour George Boughey.

John Gosden dirige Senita, une autre pouliche appartenant à Juddmonte, mais bien battue par Hurricane Lane à son retour à Newbury.

Auria d’Andrew Balding, Glenartney formé par Ed Walker, Assassin silencieux de la cour d’Adrian Keatley et Snowfall d’Aidan O’Brien, inconnus depuis qu’elle a été confondue avec la nouvelle gagnante de la Guinée, Mother Earth in the Fillies ‘Mile, complètent le terrain.

La même carte est le Group Two Duke of York Clipper Logistics Stakes qui voit le vainqueur de la Coupe de juillet Oxted diriger un peloton de 12.

Après un voyage infructueux en Arabie saoudite, Oxted a terminé une petite seconde devant Summerghand de David O’Meara dans les Abernant Stakes et le duo se retrouve à nouveau.

Tim Easterby a de grands espoirs pour Art Power cette saison après que le gris ait bien performé dans les meilleurs sprints la saison dernière à l’âge de trois ans.

Dans un bateau similaire se trouve le Starman de Walker, qui n’a perdu son record invaincu à Ascot que lors de la Journée des champions sur terrain mou.

Le vainqueur des Jersey Stakes de Varian, Molatham, redescend à six stades après avoir terminé sa dernière campagne sur un mile, avec William Haggas à la tête de Nahaarr.

Le trio de Kevin Ryan composé de Brando, Emaraaty Ana et Queen Jo Jo, Ventura Rebel de Richard Fahey, Lady In France de Karl Burke et Final Song de Saeed bin Suroor sont également présents.