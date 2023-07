Noom nomme un nouveau PDG et plus d’embauches dans le domaine de la santé numérique

Entreprise de perte de poids numérique Noom a annoncé la nomination de Geoff Cook en tant que nouveau directeur général et membre de son conseil d’administration.

Saeju Jeong, cofondateur de Noom et ancien PDG de la société pendant 16 ans, démissionne mais restera président exécutif du conseil d’administration.

Cook a cofondé et a été PDG de la société de services de réseautage social The Meet Group, où il a rendu l’entreprise publique avant qu’elle ne soit acquis par la société mère d’eHarmony Parship Group. Il est également administrateur du Franklin Institute, un musée des sciences et un centre d’enseignement et de recherche scientifiques à Philadelphie.

« Ayant passé les 18 dernières années à stimuler l’innovation pour promouvoir le lien social et le bien-être, je suis ravi d’apporter cet esprit d’innovation transformatrice à d’autres dimensions de la santé et du bien-être. Je pense que Noom peut s’appuyer sur sa base solide et convaincante pour atteindre tout le monde partout dans son parcours de bien-être et approfondir l’impact positif et durable que nous avons sur la vie de nos clients. Je suis impatient de m’associer aux cofondateurs, au conseil d’administration et à l’équipe talentueuse de Noom pour créer le prochain chapitre de la croissance de Noom », a déclaré Cook dans un communiqué.

L’année dernière, Noom réglé un procès qui alléguait qu’il avait induit les utilisateurs en erreur en s’inscrivant à des abonnements difficiles à annuler. En octobre, Bloomberg a rapporté que Noom avait commencé à chercher un nouveau PDG pour remplacer Jeong.

En janvier, la société a confirmé à MobiHealthNews qu’il avait procédé à une autre série de licenciements en raison de « vents contraires économiques difficiles ». La réduction des effectifs a marqué la troisième série de licenciements dans l’entreprise basée à New York en moins d’un an.

Start-up de soins basée sur la valeur Vytalize Health a annoncé l’ajout de Dave Wichmann et du Dr Amy Compton-Phillips à son conseil d’administration.

Wichman est le cofondateur du fonds de capital-investissement Jory Capital et était auparavant PDG de UnitedHealth Group.

Compton-Phillips est président et directeur clinique de la société de soins de santé basée en Indiana Press Ganey et a précédemment occupé le poste de président des opérations cliniques chez Providence Health. Elle siège également au conseil d’administration de la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), qui a acquis MobiHealthNews en 2015.

« Pour moi, il s’agit de trouver des modèles de soins innovants qui peuvent réparer notre système de santé. De nouveaux outils et technologies appliqués isolément ne suffisent pas à résoudre les défis complexes de l’industrie. Nous devons également nous concentrer sur le côté humain des soins et aider les médecins à établir des relations plus solides avec les patients. La plateforme de Vytalize Health permettra le passage à des soins préventifs holistiques pour obtenir de meilleurs résultats.

Plus tôt cette année, Vytalize a marqué un énorme 100 millions de dollars de financement, moins d’un an après son obtention 50 millions de dollars dans un tour de série B.