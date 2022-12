Noodle, le chien “Bones/No Bones Day” de TikTok, décède à 14 ans

Noodle, le carlin qui s’est fait connaître sur TikTok en prédisant si les gens devraient avoir un “journée des os” ou une “journée sans os”, est décédé vendredi à 14 ans et demi, a annoncé son propriétaire, Jonathan Graziano, sur TikTok. Plus de 4,5 millions de personnes ont suivi le compte du chien sur le service vidéo. Samedi soir, plus de 10 millions de personnes avaient regardé la vidéo d’annonce.

Graziano, qui publie en tant que jongraz sur TikToka déclaré Noodle mort dans les bras de son propriétaire.

@jongraz Ce fut le privilège de ma vie de prendre soin de Noodle ces 7 dernières années. L’homme le plus doux qui ait jamais existé et qui existera jamais. ❤️ ♬ son original – Jonathan

“C’est un jour que j’ai toujours su venir, mais je n’aurais jamais pensé qu’il arriverait”, a déclaré Graziano. “Bien que ce soit très triste, je voulais vous le faire savoir, et je voulais vous encourager à le célébrer pendant que nous naviguons dans cette tristesse.”

Graziano a possédé Noodle pendant sept ans, a-t-il déclaré.

Noodle et Graziano sont devenus célèbres pour des vidéos dans lesquelles Graziano aidait son carlin âgé à se tenir debout dans son lit de chien dès le matin. Si Noodle s’effondrait comme s’il n’avait pas d’os et retombait dans son lit, cela était déclaré “journée sans os”, et Graziano encourageait les téléspectateurs à se détendre et à prendre davantage soin d’eux-mêmes. Si Noodle continuait à se tenir debout, Graziano l’a déclaré une “journée des os” et a encouragé les téléspectateurs à passer une journée productive.

Graziano a commencé publier des vidéos de Noodle sur TikTok après avoir rejoint la plateforme fin 2020, mais les clips ont commencé à devenir viraux en octobre 2021, attirant parfois des millions de vues. Graziano aussi partagé des photos de Noodle sur Instagram. Les hashtags pour #bonesday et #nobonesday se sont répandus sur les réseaux sociaux, et même l’ingénieur logiciel Jake Kaplow créé un site qui notifiait chaque matin à ses 13 000 abonnés si Noodle passait une journée d’os.

“Ce fut le privilège de ma vie de prendre soin de Noodle ces 7 dernières années”, a écrit Graziano dans le message d’annonce. “L’homme le plus gentil qui ait jamais existé et qui existera jamais.”