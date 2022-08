N’ont pas encore rencontré beaucoup de trafic sur les ponts – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Le pont du chemin Eldamain a été inférieur au budget de 35 millions de dollars. Une voie dans chaque sens pour relier les routes 30 et 71 et réduire la circulation sur la route 47 via Yorkville.

Au cours de mon troisième siècle de conduite dans la région de Fox River, je n’ai pas encore rencontré beaucoup de trafic sur les ponts à l’ouest de la route 47 – Fox River Drive parallèle à Eldamain – peut-être une voiture par minute, deux heures par jour et 10 par heure, 10 heures par jour – 220 par jour sur chaque voie ? 55 000 par an par voie ?

Au cours des dernières décennies, des entreprises du secteur privé ont construit des routes et des ponts à péage en fonction des projections de trafic à divers péages. Peu ont été construits. À 6 % d’intérêt, des obligations de 30 ans à rembourser et des frais d’entretien de 2 % du coût initial, le péage sur le pont Eldamain serait de 30 $ par voyage. Quelles sont les projections de trafic ? Nous avons huit ponts sur la rivière juste dans le comté de Kendall au sud de la route 30.

Ce pont a été proposé pour la première fois en 1998 environ et s’est concrétisé par une combinaison obscure d’influence politique, de disponibilité de fonds et de besoin perçu.

Supposons que les projets soient évalués comme le fait le secteur privé : quel retour sur investissement serait obtenu avec un autre pont ? Ou plutôt, si les ponts existants avaient des péages appropriés, que vaudrait le nouveau pont ? Nous avons des lecteurs de plaques d’immatriculation [that could] percevoir des péages sur les cartes de crédit. D’ailleurs, on pourrait péage la route 47 et d’autres routes. Les routes et les ponts devraient être décidés financièrement et non politiquement. Et facturer ce que le marché supportera, c’est comment limiter efficacement les émissions.

C’est l’allocation politique de l’inefficacité du capital qui a provoqué l’effondrement de l’URSS en 1991.

Alphonse I. Johnson

Lisbonne