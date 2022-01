Nona la neuvième couverture révèle: Tamsyn Muir sur ce qui vient ensuite

Alors que chez Vox, nous aimons maintenir une distance scientifique avec une grande partie de la culture d’aujourd’hui, je fais une exception pour la série Locked Tomb de Tamsyn Muir. Écoutez, je suis une âme simple : vous m’envoyez un livre avec la logline « nécromanciens lesbiennes dans l’espace », je ne suis pas ne pas va s’exciter. Je suis fan c’est ce que je dis. Je les ai mis dans notre club de lecture.

À partir de 2019 Gédéon le neuvième et continuer avec les années 2020 Harrow le neuvième, la série Locked Tomb est devenue une partie d’opéra spatial, une partie de déconstruction de genre et une partie d’exploration brûlante du chagrin. C’est un ensemble riche et luxueux de livres sur la dynamique de pouvoir tendue des relations intimes, la façon dont les traumatismes de l’enfance remodèlent nos cerveaux et, eh bien, les nécromanciens lesbiens dans l’espace. Avec des monstres squelettes !

La série Locked Tomb était à l’origine censée être une trilogie, mais il y a quelques mois, Muir et son éditeur Tor ont annoncé qu’il s’agirait plutôt d’un quatuor, et qu’il y aurait un nouveau volume en réserve pour les fans. C’est appelé Nona la neuvième, qui sortira le 13 septembre, et nous, chez Vox, avons la révélation exclusive de la couverture.

Pour en savoir plus sur ce qui nous attend avec Nona, j’ai parlé avec Tamsyn Muir par e-mail. Notre conversation, que vous pouvez lire en entier ci-dessous, a couvert Nonaest une ambiance étonnamment relaxante, ce que c’est que de transformer votre trilogie en un quatuor à mi-parcours, et pourquoi Nona vit dans un genre différent de Gideon et Harrow.

Nous avons également eu le plus gros spoiler de tous. Vous voyez ce chien qui pose gentiment sur la couverture derrière Nona ? Muir nous assure que le chien vit ! Mais nous ne saurons pas avant septembre si le reste de nos favoris ont autant de chance.

Jusqu’à il y a quelques mois, le plan était que la série Locked Tomb soit en trois volumes, le troisième volume devant s’appeler Alecton le neuvième. Il est maintenant prévu qu’il s’agisse de quatre volumes, le troisième étant intitulé Nona la neuvième. Que s’est-il passé? D’où vient Nona ? Allons-nous encore rencontrer Alecto ?

Nona est né du premier acte prévu de Alecto. J’ai toujours eu l’intention de lui laisser le premier acte en entier – cela me semblait approprié – mais il est arrivé un moment où mon éditeur me demandait comment Alecto allait, et j’ai admis que je pensais que ça allait être un long livre. Mon éditeur m’a demandé combien de temps. J’ai dit, eh bien, le premier acte est de 140k [words], et il y a genre quatre actes et je n’en suis encore qu’à l’acte II.

Après que mon éditeur se soit levé, il a dit qu’il pensait qu’il n’était peut-être pas « physiquement possible » de publier un livre de plus de 300 000 livres. Il n’arrêtait pas de dire des conneries lâches comme « il devient impossible d’imprimer et de lire ». Il m’a fait retourner l’Acte I et m’a dit : « Tu es drogué. C’est tout un livre. Publions simplement ceci. J’ai résisté très fort pendant un moment car j’avais l’impression que cela faisait partie Alecto et ne devrait pas être séparé, mais évidemment, il a gagné et a eu raison de gagner.

Spoiler: Vous rencontrez toujours Alecto, brièvement.

Comment était-ce de restructurer la trilogie en un quatuor ? Avez-vous dû faire des changements structurels majeurs ?

Non, Dieu merci ! Pour être honnête, j’aurais dû le voir venir car l’acte I de Alecto nécessaire pour couvrir un parcelle de terrain, et c’était juste qu’il avait la valeur d’un roman de terrain.

Le tombeau verrouillé a toujours été une histoire racontée en série, bien que mon désir soit que chaque livre suive aussi à peu près la structure d’un livre. Ce n’est pas seulement la suite de L’ancienne boutique de curiosités. C’est un livre qui se déroule sur moins d’une semaine, bien qu’il se déroule également sur 100 000 ans, il peut donc avoir pour effet de rendre Alecto se sentir plus égal.

Je suis intéressé par la façon dont ce nouveau volume affecte le flux de la série. Gédéon se termine par un épilogue Harrow POV, qui nous emmène directement dans Harrow le neuvième. Et Herse se termine à son tour par un épilogue du point de vue d’un personnage mystérieux dont nous ignorons encore l’identité. J’avais nourri une théorie pour animaux de compagnie selon laquelle elle était Alecto et qu’elle suivait le modèle établi par Harrow dans le premier livre. Cette figure mystérieuse est-elle au centre du tome trois ? L’ajout d’un troisième tome a-t-il perturbé le flux des épilogues ?

Oh, j’adore les théories sur les animaux de compagnie. C’est embarrassant, mais je n’avais pas réalisé que je faisais l’incroyable truc de « le dernier chapitre présente le point de vue du prochain livre » mais c’était tout à fait ce que je faisais. Qui est notre personnage mystérieux ? Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’elle est, en fait, Nona.

Nona part du point où les lecteurs ont été déposés dans Herse — plus ou moins (certaines choses se sont passées pendant que vous clignez des yeux). Il pourrait être utile de lire l’histoire supplémentaire Pas encore envoyé, que j’ai écrit comme contenu bonus pour Herse, pour obtenir un peu de contexte supplémentaire – ce n’est pas obligatoire mais cela introduit certains noms qui apparaîtront dans Nona. Puis Alecto commencera où Nona part. Ce n’est pas vraiment une divergence totale.

je fait finir par écrire une divergence totale quand j’écrivais Nona, en 2020, parce que je voulais m’assurer que mon mouvement d’horlogerie avait du sens – je voulais m’assurer que si vous liquidiez Gideon et Harrow et les mettiez sur une route légèrement différente les lois de l’univers coulerait toujours en conséquence. (J’ai arrêté d’écrire parce que lorsque votre éditeur vous demande comment vous allez et que vous vous dites « j’ai arrêté d’écrire 30k pour prouver une chronologie », il est légalement autorisé à vous tirer dessus avec une arbalète.)

Nona a l’air plutôt cool sur cette couverture par rapport à l’état de Gideon et Harrow sur leurs couvertures respectives. Il n’y a que quelques squelettes et ils n’ont pas l’air trop menaçants. Cela suggère-t-il que nous devrions nous attendre à une ambiance différente dans ce livre que celle que nous avons eue dans les volumes précédents ?

Nona est la seule fille sur l’une de ces couvertures qui passe un bon moment. J’ai vu toutes ces couvertures. Classé par qui passe apparemment le meilleur moment : Nona, Gideon, Alecto, Harrow. Ce que j’aime dans la couverture (en dehors de tout), c’est qu’elle vous montre clairement que Nona réside dans un genre différent du reste du livre. Nona vit dans un genre où l’arrière-plan est : « Comment gérez-vous la famille la plus embarrassante du monde — ET l’école ?! Comment faites-vous face quand le plus gros crétin de l’univers… s’avère être le cousin de l’extérieur de votre béguin secret ?!? ! »

Tout le monde dans le livre vit dans un docudrame où vous recevez un message au début disant: « Attention: des scènes troublantes suivront. »

Je tiens à souligner qu’il y a un beau chien sur la couverture, et que ce chien est le chien le plus important de l’univers. Je me rends compte que dire que cela compromet mon intégrité artistique parce qu’une question centrale non dite dans le livre est: « Est-ce que quelque chose va mal pour ce chien? » Mais j’ai perdu mon chien en décembre, et je veux juste dire que rien ne va fondamentalement mal pour le chien.

Que pouvez-vous nous dire sur ce que nous devrions attendre de Nona et Nona la neuvième?

Évidemment, pas de descriptions sinistres de merde affreuse qui arrive aux chiens. Oh, putain, j’ai réalisé qu’un chien meurt dans le livre, mais on ne le rencontre jamais. Comme s’il était mort depuis longtemps au moment où vous apprenez à le connaître, et ça va.

J’aimais bien l’idée que cette histoire habite une sorte de Snogging frontal complet genre du POV de Nona, bien que je pense aussi qu’elle habite le genre qui, je pense, a été si merveilleusement décrit par Melinda Taub dans l’immortel L’entrée Wikipedia pour Guam, racontée comme un roman YA.

Aussi, Nona parle d’un ami que vous connaissez en train de devenir super, super bourré au club, et vous êtes assis avec lui dans le McDonald’s local à minuit alors qu’il vous raconte un tas de détails incroyablement intimes sur quelque chose que vous vous êtes toujours demandé, et vous êtes déchiré entre souhaiter que tu ne sois pas dans ce McDonald’s et l’encourager, parce que tu sais qu’il va vraiment, vraiment regretter de t’avoir dit tout ça quand il sera sobre.

La dernière fois que nous avons parlé, tout ce que vous diriez de Alecto était, « Ianthe sera affreux. Ianthe atteindra de nouveaux sommets en étant absolument horrible. Est-ce que ce sera toujours le cas dans Nona? Sinon, où puis-je adresser ma plainte officielle ?

Quand j’ai dit que je pensais à un superbement chose de merde que Ianthe fait dans Alecto, juste, la chose la plus stupide et la plus mesquine que je lui demande de faire, et bien qu’elle soit toujours mauvaise en Nona – spoiler : vous pouvez passer du temps avec Ianthe dans Nona – Je dirais que sa méchanceté, bien que sombre, est dans les paramètres attendus de Ianthe.

En fait, maintenant j’y pense, elle est la cause directe de pas mal de bêtises, mais elle traîne avec quelqu’un qui est vraiment mauvais pour elle, et elle a des problèmes. Si vous ne pensez pas qu’elle est assez mauvaise dans Nona Je vous autorise à l’imaginer en train de frapper le chien.