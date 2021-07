Non, vous ne voulez pas du Surface Duo même à ce prix fou

Un accord sur Woot aujourd’hui a le Microsoft Surface Duo à 409,99 $, et non, vous n’en voulez pas. Même à 990 $ de réduction, c’est un appareil dans lequel il ne vaut pas la peine d’investir.

Le Microsoft Surface Duo était un mauvais produit lors de sa sortie il y a près d’un an et ce n’est pas beaucoup mieux aujourd’hui. Microsoft a publié plusieurs mises à jour presque tous les mois, mais presque toutes ont consisté à corriger la terrible expérience logicielle avec laquelle l’appareil était initialement livré. Bien que les performances soient meilleures et que la liste des bogues se soit raccourcie, Microsoft n’a rien ajouté de nouveau ou d’intéressant en dehors d’en faire une XBOX portable. Ils n’ont même pas ajouté Android 11.

Ah tu ne le savais pas ? Hah, oui, le Surface Duo exécute toujours Android 10. Android 12 est dans un peu plus d’un mois avant de devenir stable et Microsoft n’a même pas sorti Android 11. Pas bon!

Lorsque j’ai examiné le Surface Duo en septembre 2020, j’ai mis le monde des fans de Microsoft en colère contre mes critiques. Je me suis plaint de la mauvaise qualité de l’expérience tactile, du fait qu’aucune application n’était optimisée (en dehors de celle de Microsoft) pour l’expérience à double écran, qu’elle avait le pire appareil photo que j’ai jamais utilisé dans un smartphone moderne, et que cela prendrait des mois et mois juste pour nettoyer les bogues et optimiser le logiciel. Ils ont suggéré que j’étais désemparé, mais nous voici 9 mois plus tard et Microsoft est vraiment essaie toujours de réparer le logiciel d’origine.

Ce à quoi je veux en venir, c’est que même à 400 $, ce n’est pas un produit à acheter. Il est sur le point d’avoir 2 versions complètes d’Android derrière, ses spécifications se rapprochent maintenant d’un retard de 3 ans (rappelez-vous 6 Go de RAM et un Snapdragon 855!), Et il pourrait y avoir une nouvelle version en préparation. En dehors de la charnière cool, il y a tellement de choses qui valent la peine de dépenser 400 $ qui n’incluent pas le Surface Duo.