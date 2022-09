Non, votre appareil Windows n’a probablement pas de virus

Votre PC Windows indique-t-il qu’il a détecté une nouvelle menace ? De nombreux rapports de personnes du monde entier disent la même chose, mais cette fois, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Microsoft a confirmé qu’une alerte de virus de l’application Microsoft Defender est un faux positif, ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque d’endommager votre ordinateur. Vous pouvez ignorer en toute sécurité l’alerte ‘Behavior:Win32/Hive.ZY’, et vous pouvez télécharger le correctif officiel qui a été publié pour cela.

Compte tenu de la façon dont il se comporte, il est facile de comprendre pourquoi cette menace a suscité tant d’inquiétude. Il est marqué “Severe” dans l’application Windows Security, vous encourageant à prendre des mesures urgentes pour le supprimer. Mais lorsque vous essayez, la même invite réapparaît presque immédiatement et il n’y a aucun moyen de la résoudre définitivement.

Le problème a été signalé pour la première fois par un utilisateur de Reddit le 4 septembre, avant que de nombreux commentateurs ne confirment qu’il était à la fois répandu et mondial. C’était une histoire similaire dans les forums Microsoft, bien qu’un “conseiller indépendant” vérifié (connu sous le nom de “DaveM121”) ait été le premier à suggérer qu’il pourrait s’agir d’un faux positif.

Il pense qu’il est lié aux navigateurs Web basés sur Chromium (tels que Chrome ou Edge) et aux applications basées sur Electron (qui incluent WhatsApp, Discord et Spotify), dont beaucoup de gens utilisent tous les jours. Cependant, la cause exacte du problème reste inconnue.

Microsoft a reconnu qu’il s’agissait d’un bogue peu de temps après et un correctif officiel peut désormais être téléchargé sur tous les appareils Windows 10 et Windows 11. Ce n’est pas une nécessité, mais cela pourrait vous aider à déterminer quelles menaces sont réelles à l’avenir.

Pour l’installer, dirigez-vous simplement vers Paramètres et recherchez les mises à jour comme vous le feriez normalement et trouvez la version 1.373.1537.0. Toutes les mises à jour en suspens devront probablement être terminées en premier.

Si vous ne le voyez pas encore, le correctif peut être téléchargé et installé manuellement via les liens suivants :

Cependant, il est important de ne pas le marquer comme sûr et d’empêcher Microsoft Defender de le traiter – cela peut toujours causer des problèmes. Il est rassurant de savoir qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter de cette menace particulière.

Mais Windows n’est pas étranger aux véritables virus et logiciels malveillants, il est donc important de ne pas ignorer les alertes de ce type qui surviendront à l’avenir. Microsoft Defender est un outil antivirus gratuit efficace, mais il existe de nombreuses excellentes applications antivirus qui offrent plus de fonctionnalités.

