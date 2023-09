Non, Travis Bickle n’est pas le nouveau visage d’Uber

Alors qu’Uber continue de vanter la sécurité du conducteur et du passager comme priorité numéro unrapporte que son nouveau porte-parole sera Robert De Niro dans le rôle de Travis Bickle du film des années 1976. Conducteur de taxi a certainement causé quelques casse-tête. Heureusement pour nous, même si Robert De Niro sera impliqué dans une nouvelle campagne Uber, il ne reprendra pas son rôle de chauffeur de taxi armé, insomniaque et aux pensées violentes du film titulaire.

Malgré le soleil rapport sinon, un porte-parole d’Uber a confirmé à Gizmodo que Robert De Niro n’invoquerait pas Travis Bickle dans une publicité. Le média a affirmé que De Niro prononcerait le célèbre slogan de Bickle « Tu me parles? » dans la campagne publicitaire. Le porte-parole d’Uber a déclaré à Gizmodo que De Niro ne ferait pas référence aux phrases du film, mais cela ne signifie pas que la campagne ne regorgera pas de références à Conducteur de taxi par d’autres moyens.

« Nous tournons avec Robert De Niro à Londres pour une nouvelle campagne Uber UK, qui sera lancée plus tard dans l’année », a déclaré un porte-parole d’Uber à Gizmodo par courrier électronique.

De Niro est le dernier d’une longue lignée de porte-parole célèbres que la plateforme de covoiturage a exploités pour promouvoir la plateforme. En 2022, Uber a fait un énorme effort pour faire de la publicité pour Uber Eats et Uber One. Jennifer Coolidge, Nicholas Braun, Trevor Noah et Gwyneth Paltrow figuraient dans publicités pour qu’Uber Eats montre que le service ne se contente pas de livrer des produits alimentaires. Pendant ce temps, les comédiens Zach Cherry, Sarah Silverman et Tracy Morgan et le mannequin Julia Fox joué dans des publicités pour Uber One, un service d’adhésion hébergé par la société qui propose la gratuité des frais de livraison Uber Eats.

Uber trouvera presque certainement un moyen de faire référence au film de De Niro de 1976 dans sa campagne, mais Travis Bickle n’est probablement pas la première personne avec laquelle l’entreprise devrait s’associer, d’autant plus qu’Uber continue d’être confronté contrôle de la sécurité des passagers et des actions criminelles de ses conducteurs.

Uber pourrait très bien s’appuyer sur de plus en plus de partenariats avec des célébrités. l’entreprise a déclaré pour la première fois un bénéfice d’exploitation lors de son appel aux résultats du troisième trimestre de cette année. Pouvons-nous suggérer au gars de Cabine payante?