Non, toute la famille de Tim Walz n’a pas soutenu Trump

Suite à une image virale de ce qui semblait être des membres de la famille du gouverneur du Minnesota Tim Walz portant des T-shirts portant le texte « Nebraska Walz’s for Trump », une personnalité des médias en ligne de droite Benny Johnson a affirmé que l’ensemble de la famille Walz soutient l’ancien président Donald Trump.

« Toute la famille du colistier de Kamala Harris, Tim Walz, vient de soutenir TRUMP », a affirmé Johnson dans un message partageant la photo virale. « C’est le plus grand troll de l’élection de 2024. »

Les affirmations de Johnson sont en grande partie fausses et manquent de contexte important. Bien qu’un petit nombre de membres éloignés de la famille de Walz aient publiquement exprimé leur soutien à Trump, aucun membre proche de la famille de Walz n’a officiellement soutenu la campagne présidentielle de Trump.

Walz, le candidat démocrate à la vice-présidence, est né dans le Nebraska. Les membres de la famille représentés sur l’image virale sont des descendants de Francis Walz, le frère du grand-père de Tim Walz. cousins ​​​​du colistier démocratepas de membres de la famille immédiate. « Nous sommes la famille Nebraska Walz et nous sommes apparentés au gouverneur Tim Walz, nos grands-pères étaient frères », a écrit la famille dans une déclaration à l’Associated Press. « Le message sur les t-shirts parle de lui-même : « Nebraska Walzs for Trump ». »

Jeff Walz, un résident de Floride de 67 ans et frère aîné du gouverneur du Minnesota, a récemment partagé sur Facebook qu’il n’était pas d’accord avec les convictions politiques de son frère et qu’il avait envisagé de soutenir Trump, mais ne l’a pas fait officiellement. En réponse à une demande d’un utilisateur de Facebook lui demandant de soutenir Trump, l’aîné Walz a répondu sur le réseau social, « J’ai longuement réfléchi à l’idée de faire quelque chose comme ça ! J’hésite entre ça et le fait de laisser ma famille à l’écart de ça. »

« Ce n’est pas le genre de personnage que vous voulez voir prendre des décisions importantes concernant votre avenir », a-t-il déclaré à propos de son frère. Jeff Walz plus tard a déclaré à NewsNation Il a déclaré qu’il ne voulait pas s’impliquer dans la campagne présidentielle de Trump et qu’il voulait seulement préciser qu’il ne partageait pas les convictions politiques de son frère. « J’ai utilisé Facebook, qui n’était pas la bonne plateforme pour faire ça », a-t-il déclaré. « Mais je dois dire que je ne suis pas d’accord avec sa politique. »

Notamment, Jeff Walz également mentionné dans des publications distinctes sur les réseaux sociaux, il a déclaré qu’il n’avait pas parlé à son frère depuis huit ans – à peu près au même moment où il a fait un don de 20 $ à la campagne Trump de 2016, selon les archives de la Commission électorale fédérale.

Le gouverneur du Minnesota a également une sœur, Sandy Dietrich, qui n’a pas commenté publiquement la candidature de Tim Walz ou l’élection. Le troisième frère de Tim Walz, Craig Walz, décédé en 2016 d’un incident lié aux conditions météorologiques lors d’un camping.

Si vous avez une réclamation que vous aimeriez que nous vérifions, veuillez nous envoyer un e-mail à [email protected]. Si vous souhaitez suggérer une correction à cet article ou à tout autre Expédition article, veuillez envoyer un courriel [email protected].

Lire la suite sur The Dispatch

The Dispatch est une nouvelle société de médias numériques qui fournit aux citoyens engagés des reportages et des commentaires basés sur des faits, éclairés par des principes conservateurs. Inscrivez-vous gratuitement.