Non ‘This Is Us’, beaucoup de ‘Law & Order’ et pas de comédies à l’automne

NBC a dévoilé vendredi une programmation d’automne dramatique qui, pour la première fois en mémoire, ne comprend aucune comédie.

Au lieu de cela, le réseau prévoit un record de six drames du producteur Dick Wolf, qui contrôlera toute la programmation aux heures de grande écoute pendant deux nuits consécutives avec le retour des séries « Chicago » et « Law & Order » et une troisième entrée « L&O », « Pour le Defence », qui se concentre sur un cabinet d’avocats de la défense.

Les deux autres nouveaux drames sont « Ordinary Joe », avec James Wolk (« Mad Men ») en tant que diplômé d’université qui fait face à trois chemins de vie, chacun représenté dans le nouveau drame qui suivra « The Voice » les lundis; et « La Brea », un thriller sur les survivants d’un gouffre géant qui enveloppe Los Angeles.

NBC suspendra également la sixième et dernière saison de 18 épisodes de « This Is Us » jusqu’en janvier, date à laquelle elle sera diffusée principalement sans interruption et sans répétition. Et 10 derniers épisodes de la comédie policière «Brooklyn Nine-Nine», promis pour l’automne, seront plutôt diffusés deux à la fois à partir d’août, après les Jeux olympiques d’été.

Plutôt que d’abandonner les comédies, c’est «vraiment tout le contraire», déclare Susan Rovner, responsable du contenu pour NBC Entertainment and Streaming. « Nous voulons renforcer l’audience de NBC à l’automne avec des drames que nous savons que les téléspectateurs de NBC se présenteront pour (puis) ​​doubleront à la mi-saison avec deux grandes nuits de comédie. »

Les comédies de retour « Kenan », « Mr. Mayor » et « Young Rock » se joindront aux nouveaux arrivants « American Auto », une comédie sur le lieu de travail se déroulant à Detroit par les créateurs de « Superstore »; et « Grand Crew », une comédie de style « Friends » se déroulant à Los Angeles par le créateur de « Brooklyn ».

Le sort de «Manifest», «Good Girls» et «Zoey’s Extraordinary Playlist», deux fois vainqueur du sondage Save Our Shows de USA TODAY, reste incertain. Aucun n’est sur l’horaire d’automne; certains pourraient revenir en milieu de saison. Les dirigeants de NBC n’ont pas fixé de calendrier pour une décision, mais ont déclaré qu’ils envisageraient d’en transférer certains vers le service de streaming Peacock de la société.

Pour la première fois depuis 2012, NBC ne prévoit qu’une seule édition de « The Voice » la saison prochaine, mais ajoutera une édition « Extreme » de « America’s Got Talent »; une version américaine du concours Eurovision de la chanson; et « That’s My Jam », une série de variétés animée par Jimmy Fallon. Mais il a annulé les Golden Globes, dans l’espoir de revisiter la remise de prix en proie au scandale en 2023. Et il a annulé le talk-show de 1h30 « Late Night with Lilly Singh » à partir du 4 juin, mais a refusé de donner des détails sur les plans pour le période post-Seth Meyers.

Horaire d’automne de NBC (tous les temps EDT / PDT; nouveaux spectacles en audacieux)

Lundi: 8, The Voice; dix, Joe ordinaire

Mardi: 8, The Voice; 9, La Brea; 10, New Amsterdam

Mercredi: 8, Chicago Med; 9: Chicago Fire; 10, Chicago PD

Jeudi: 8: Law & Order: pour la défense; 9, loi et ordre: SVU; 10, loi et ordre: crime organisé

Vendredi: 8, la liste noire; 9, ligne de données NBC

Samedi: 8, répétition dramatique; 9, Mystère du week-end Dateline; 10, SNL Vintage

Dimanche: 7, Football Night in America; 8h20, football du dimanche soir