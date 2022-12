Non, Terrell Owens ne sort pas de sa retraite pour signer avec les Cowboys

Le receveur du Temple de la renommée Terrell Owens serait en pourparlers pour revenir aux Cowboys de Dallas – mais cela arrivera-t-il réellement?

Alors que les Cowboys de Dallas se dirigent vers un Super Bowl, des rumeurs ont circulé tout au long de la saison à propos de Jerry Jones ajoutant un grand receveur actuellement sans emploi.

Le nom que tout le monde a associé aux Cowboys est Odell Beckham Jr., mais la dernière rumeur concerne un autre receveur large et est à peu près aussi loin du champ gauche qu’une rumeur peut l’être.

Bouclez votre ceinture pour une torsion de l’intrigue pour mettre fin à tous les rebondissements de l’intrigue : Terrell Owens a eu une conversation avec Jerry Jones au sujet d’un retour potentiel à Dallas. Selon Sports illustrés l’initié Aaron Wilson, le membre du Temple de la renommée de 49 ans, a parlé avec Jones de la sortie de sa retraite pour rejoindre les Cowboys pour une course en séries éliminatoires en janvier.

L’agent d’Owen, selon Wilson, a fait savoir que non seulement les deux parties avaient parlé, mais que les pourparlers n’étaient pas une chose ponctuelle mentionnée en passant.

Par SI :

“Nous avons été en communication constante avec le bureau de Jerry Jones au cours des derniers jours sur la possibilité qu’il retourne chez les Cowboys”, a déclaré Daniel. “Terrell est prêt à contribuer et à jouer n’importe quel rôle, grand ou petit. Il est dans une forme exceptionnelle. Il n’a pas l’air différent de ce qu’il était il y a des années. Je l’ai regardé courir à pleine vitesse avec DeSean et il avait fière allure. Il n’a pas lâché une passe.

Je n’ai pas vu celui-ci venir.

Rumeurs NFL : Terrell Owens est-il de retour chez les Cowboys de Dallas ?

C’est délicat parce qu’il est vrai qu’Owens a parlé à Jerry Jones d’un retour potentiel à Dallas. Cette conversation, selon l’agent de TO, a effectivement eu lieu et une discussion sur le retraité de 49 ans pour aider les Cowboys à se diriger vers un Super Bowl a eu lieu.

Selon la journaliste de la NFL, Jane Slater, c’est à peu près la fin de la conversation.

Slater a confirmé qu’une conversation avait eu lieu, mais qu’une source lui avait dit qu’un accord ne se produirait pas.

“C’était amusant de poser des questions et de faire un suivi, mais selon mes sources, il a appelé Jerry, mais cela ne s’est pas produit. Comme il m’a été décrit “dernier match en 2010 et 49 ans”, “Slater signalé mercredi. “Ne jamais dire jamais avec Jerry, mais cela semble être un long coup.”

L’idée qu’Owens sorte de sa retraite est à peu près aussi folle que possible, même pour quelqu’un d’aussi flamboyant que Jones. Ce serait un enlever les clés à papa situation si Jones allait de l’avant et signait Owens, qui n’a pas joué un seul match dans la NFL depuis 12 ans.

Ce serait un contenu énorme, cependant.

En ce qui concerne la façon dont cela fonctionne sur le terrain, il est difficile de voir comment Owens serait un véritable contributeur. Dallas serait toujours intéressé par OBJ, qui veut revenir pour les séries éliminatoires et non pour la saison régulière, et a signé TY Hilton pour jouer efficacement le rôle que Beckham jouerait.

Ce mouvement a déjà payé, avec Hilton qui a réussi un embrayage qui a aidé les Cowboys à contrarier les Eagles lors de la semaine 16. Alors peut-être que Jones est sur quelque chose et signer TO serait si fou que cela pourrait fonctionner.

Là encore, la foudre frappe rarement deux fois et si les Cowboys vont prendre un risque énorme sur un receveur large pour les aider à gagner un Super Bowl, ce sera OBJ et non TO