Non Stop Dhamaal Screening: Arbaaz Khan à Rajpal Yadav, célébrités repérées lors de l’événement spécial

Non Stop Dhamaal Screening : La projection du film était une affaire de stars avec de nombreuses célébrités présentes. Arbaaz Khan, Rajpal Yadav et plusieurs autres personnalités de renom ont été repérés lors de cet événement spécial. Ils ont tous ajouté une touche de glamour et d’excitation à la soirée. Cela a dû être un plaisir de regarder le film avec une compagnie aussi incroyable. Le film promet de vous faire profiter d’éclats de rire. Annu Kapoor joue le rôle central d’un réalisateur en difficulté qui tente désespérément sa chance pour se rattraper à l’horizon de Bollywood avec Manoj Joshi qui joue le personnage d’un écrivain.