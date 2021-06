Non seulement son corps en forme, Kareena Kapoor Khan donne un meilleur aperçu de sa luxueuse demeure dans le dernier selfie

Kareena Kapoor Khan ne ménage aucun effort pour se remettre en forme après avoir accueilli Saif Ali Khan et son deuxième enfant plus tôt cette année. L’acteur qui a pris du poids pendant sa grossesse s’efforce de perdre ces kilos en trop. Il semble que Bebo soit définitivement sur le point de redevenir plus en forme. Mercredi, Kareena a profité de son histoire Instagram et a partagé un selfie miroir tout en affichant son corps en forme.

Sur la photo, Kareena porte un look sexy avec un haut court sans bretelles et des collants noirs. Elle a attaché ses cheveux dans un chignon haut de gamme et a posé dans le contexte d’une grande piscine qu’elle a sur le toit de sa maison. Oui, l’acteur a donné un meilleur aperçu de Saif et de sa nouvelle demeure à Mumbai. Sur la photo, on peut voir leur chambre ainsi que le jardin et la piscine.

Tout en partageant la photo, Kareena l’a légendé comme « Les objets dans le verre mi̶r̶r̶o̶r̶ sont plus proches qu’ils n’y paraissent. Alors gardez la distance… parce que c’est la nouvelle normalité! »

Plus tôt lors d’une interaction avec Mid Day, Kareena avait parlé de son régime alimentaire pendant la grossesse et de la façon dont ses amis l’avaient motivée à rester en forme. L’acteur a déclaré : « J’ai la chance d’avoir des amis comme Amrita et Malaika qui me motivent constamment à rester en forme. Amrita est extrêmement consciente de sa santé et travaille dur pour rester en forme. un autre pour suivre la routine ensemble. Nous avons souvent nos séances d’entraînement en groupe, et c’est amusant. «