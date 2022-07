Non seulement Shell et Centrica profitent de la guerre de Poutine, mais ils profiteront également de la misère des Britanniques

Non seulement Shell et Centrica profitent de la guerre de Poutine, cet hiver, elles profiteront de la misère du peuple britannique.

Les prix du gaz et du pétrole ont grimpé en flèche, tandis que le cours de l’action de Shell a augmenté de 11 % et celui de Centrica de plus d’un cinquième.

Le patron de Shell, Ben van Beurden, pourrait gagner jusqu’à 6,19 millions de livres sterling cette année, car la moitié du Royaume-Uni tombera dans la pauvreté énergétique en janvier Crédit : Times Newspapers Ltd

La moitié du pays sera en situation de précarité énergétique en janvier.

Mais les patrons multimillionnaires Ben van Beurden et Chris O’Shea ne veulent parler que de l’argent qu’ils donnent aux fonds de difficultés ou au personnel des centres d’appels qui peuvent affirmer aux clients à quel point ils seront maigres.

Les deux entreprises affirment qu’elles doivent être financièrement solides pour assurer la sécurité énergétique, mais les profits scandaleux montrent clairement qu’elles le sont déjà.

C’est quelque chose pour van Beurden de dire que la résolution du problème nécessite un «miracle» alors que son propre rôle fera basculer de nombreuses entreprises et ménages dans la misère.