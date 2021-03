Une étude récente menée par une équipe de scientifiques agricoles indique que la hausse de la température est une cause supplémentaire qui influe sur les conditions climatiques et éventuellement sur le rendement des cultures. Caitlin Moore, Carl Bernacchi, Katherine Meacham-Hensold et leurs collègues ont soumis un article dans le Journal de botanique expérimentale , qui met en évidence les effets de la hausse des températures sur les cultures. Leur objectif principal est de savoir comment réduire l’impact de la hausse de la chaleur sur la culture pour une meilleure croissance des plantes. Les chercheurs affirment que les températures élevées affectent la croissance des plantes même avec la disponibilité de CO2, qui est l’élément clé de la photosynthèse. Les enzymes qui gèrent la photosynthèse peuvent être empêchées de réguler le dioxyde de carbone et la perte d’eau en raison des températures élevées.

