Avec juste le dernier tour de matches à jouer, trois équipes – Gokulam Kerala FC, TRAU FC et Churchill Brothers FC Goa – sont en lice pour être couronnées I-League 2020-21. Le titre pourrait très bien être décidé avec le dernier coup de pied du championnat, avec deux matches avec les équipes en compétition qui débuteront simultanément samedi à 17 heures IST.

Pour ajouter au frisson et à l’excitation, même la course pour le prix du meilleur buteur de la ligue est sur le point de descendre jusqu’au fil, car les trois premiers seront en action en même temps samedi et un seul but les séparant.

En tête du classement, nul autre que Bidyashagar Singh du TRAU FC, qui compte 11 buts à son actif jusqu’à présent et espère ajouter plus à son décompte lors de la dernière journée. Il a trouvé le filet pour la première fois lors d’une victoire 2-0 contre le Chennai City FC, puis a marqué lors d’un match nul 1-1 contre Churchill Brothers.

Cependant, il a grimpé dans les classements en marquant neuf fois en quatre matchs consécutifs – y compris des tours du chapeau consécutifs contre le Mohammedan Sporting et le Real Kashmir – tous deux intervenus dans la deuxième phase du tournoi.

Derrière lui, deux importations étrangères – Luka Majcen des Churchill Brothers et Dennis Antwi du Gokulam Kerala FC avec 10 buts chacun. Le Slovène Majcen a débuté la campagne de manière fulgurante en inscrivant un doublé lors de sa première sortie et en formant un formidable jumelage avec son compatriote Clayvin Zuniga.

Il a toujours été parmi les buts, sa capacité à être au bon endroit au bon moment s’est avérée fructueuse, et s’est également avéré être un tireur de pénalité fiable, marquant depuis l’endroit le plus récemment lors du match nul 1-1. contre TRAU. C’est sa tête de dernière seconde contre Chennai City qui a également sauvé deux points pour son équipe. Samedi prochain, il voudrait certainement marquer plus et terminer en tête des classements.

Dernier point mais non des moindres, nous avons l’international ghanéen Dennis Antwi, qui a été en pleine forme lors de la phase de championnat de la compétition – marquant six buts en quatre matchs et emmenant son équipe au sommet du classement avec un match à jouer. .

Il a commencé en beauté, marquant le premier jour, puis mettant en valeur ses prouesses avec un doublé brillant lors de la mémorable victoire 4-3 de son équipe contre le RoundGlass Punjab FC. Antwi n’a trouvé le filet qu’une seule fois lors de ses huit prochains matchs, mais sa récente course l’a vu grimper dans la liste des meilleurs buteurs et devenir un prétendant au Soulier d’Or. Avec une victoire le dernier jour garantissant la victoire au titre pour Gokulam, le scénario de rêve pour Antwi serait de soulever les deux – les trophées de la I-League et du meilleur buteur – le jour J.

BECKONS D’HISTOIRE POUR BIDYASHAGAR?

Un seul Indien de l’histoire de la I-League a terminé en tant que meilleur buteur de la ligue – et cette personne n’est autre que le capitaine des Blue Tigers Sunil Chhetri, qui a marqué 14 buts pour le Bengaluru FC lors de la saison 2013-14 alors que les Blues ont continué à soulever le trophée. Chhetri a partagé le prix du meilleur buteur de Salgaocar, Darryl Duffy, mais si Bidyashagar maintenait son avance au sommet des classements cette saison, il pourrait devenir le premier attaquant indien à être le meilleur buteur de toute campagne de la I-League – un exploit monumental.

Après 2013-14, Bidyashagar est le seul Indien à avoir inscrit des buts à deux chiffres en une seule saison de I-League, le prochain meilleur étant le record de neuf buts de Jobby Justin en 2018-19 pour le Bengale oriental.

En fait, seuls trois joueurs ont terminé en tant que meilleur buteur indien dans une campagne de la I-League avec plus de buts que le total actuel de Bidyashagar. Sunil Chhetri a marqué 14 buts en 2013-14 tandis que Mohammed Rafi a également marqué le même nombre de buts pour Mahindra United en 2009-10, suivi du total de 12 buts de Jeje Lalpekhlua pour les Flèches lors de la saison 2010-11.