Non seulement jurer fait du bien, mais c’est aussi bon pour vous : étudiez

Jurer fait du bien – et la recherche suggère que c'est aussi bon pour vous

Prendre des notes pendant que quelqu’un tient sa main dans de l’eau glacée et lance des grossièretés peut sembler une façon étrange de passer un après-midi, mais pour Richard Stephens, ce n’est qu’un autre jour au bureau.

Stephens et ses collègues étudient les effets psychologiques des jurons. Et selon leur récent examen des recherches disponibles sur le sujet, les jurons aident les gens à tolérer la douleur, à atténuer le stress, à établir et à maintenir des liens interpersonnels et, dans certains cas, à être plus persuasifs.

“Je pense [these studies are] vraiment une sorte de marque scientifique sur ce que la plupart des gens savent de toute façon “, a déclaré Stephens, psychologue et maître de conférences à l’Université Keele en Angleterre. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“Les gens savent que s’ils se blessent, c’est une bonne idée de jurer parce que cela semble aider. Les gens savent que cela aide à exprimer la frustration.”

Stephens et ses collègues ont examiné 100 articles universitaires de différentes disciplines sur les conséquences des jurons, y compris leurs propres recherches. Leurs conclusions ont été publiées dans la revue Lingua.

Jurer pour se faire des amis et influencer les gens

Plusieurs études au fil des ans ont mis en évidence les avantages sociaux des jurons. Ils ont découvert que cela peut créer un sentiment de camaraderie et de solidarité au sein d’un groupe, surtout si ce groupe fait face à l’adversité ou à une opposition extérieure.

D’autres études ont suggéré que les jurons peuvent aider à créer un sentiment de confiance et d’intimité entre collègues, équipes sportives et groupes d’amis.

C’est même efficace pour forger des relations “parasociales” – des liens unilatéraux où une personne se sent proche de quelqu’un qu’elle ne connaît pas réellement, généralement une célébrité ou un influenceur – selon une analyse de 2017 du controversé YouTuber PewDiePie.

Richard Stephens, psychologue de l’Université Keele en Angleterre, étudie les effets psychologiques des jurons. (Soumis par Richard Stephens)

Stephens dit que le pouvoir social des jurons découle du fait qu’ils sont mal vus dans de nombreux contextes professionnels et sociaux. Par conséquent, jurer peut sembler très intime et authentique.

“L’idée est que si quelqu’un parle et qu’il jure, il parle de manière non filtrée”, a-t-il déclaré. “Ils ne gèrent pas leur apparence ou leur son pour les autres. Et donc, vous savez, théoriquement, cela devrait vous faire penser, eh bien, ils sont honnêtes.”

Dans certains cas, a déclaré Stephens, cela aide même les gens à être plus persuasifs – avec quelques mises en garde.

“Cela semble dépendre de vos convictions initiales, car si vous êtes fortement en désaccord avec quelqu’un et qu’il commence à jurer, cela vous donne une raison de continuer à être fortement en désaccord. Cela vous donne une raison de ne pas l’aimer”, a-t-il déclaré. “Alors c’est un peu nuancé, celui-là.”

Le pouvoir de guérison d’une bouche de pot

Mais tout n’est pas social. Une partie du pouvoir des jurons est profondément personnelle. Par exemple, Stephens dit que c’est un outil formidable pour la gestion de la douleur.

C’est le domaine d’expertise de Stephens. Lui et ses collègues ont publié plusieurs études sur les jurons et la douleur.

Plus récemment, leur étude 2020 trouvé les gens peuvent tenir leur main dans l’eau glacée plus longtemps s’ils répètent un gros mot. Répéter un mot neutre n’avait pas le même effet.

“Ainsi, jurer semble aider les gens à faire face à la douleur”, a-t-il déclaré.

Selon les chercheurs, l’un des nombreux avantages des jurons est d’aider les gens à faire face à la douleur. (ESB Professionnel/Shutterstock)

Dans cette étude, les participants ont utilisé un gros mot de leur choix, a déclaré Stephens, car “jurer est une chose assez personnelle”.

Cela pourrait expliquer pourquoi plusieurs études ont montré que jurer a un impact émotionnel plus important lorsque vous le faites dans votre langue maternelle.

“Lorsque les gens jurent dans une deuxième ou une troisième langue, cela ne semble tout simplement pas avoir le même pouvoir ou le même impact émotionnel, peu importe comment vous voulez l’appeler, que de jurer dans la langue maternelle”, a déclaré Stephens.

Les jurons excessifs sont exemptés

Stephens dit qu’il a des recherches non encore publiées pour suggérer que l’intensité du juron compte aussi. Les gens sont mieux capables de tolérer la douleur lorsqu’ils larguent des bombes F, dit-il, que quelque chose de moins vulgaire, comme “clochard”.

“Il semble que plus le gros mot est fort, plus il a d’effet”, a-t-il déclaré.

Mais il a un avertissement pour ceux qui jurent comme un marin : le pouvoir de jurer a des rendements décroissants.

“Nous avons constaté que les personnes qui jurent le plus dans la vie de tous les jours en retirent le moins d’avantages”, a-t-il déclaré. “Alors, tu sais, n’en fais pas trop.”