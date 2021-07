Non-sens du vaccin COVID-19: Mike Thompson toon d’aujourd’hui

Alors que les gens dans le reste du monde prient pour les vaccins Covid-19, des millions d’Américains risquent leur vie et celle des autres parce qu’ils ont adhéré aux mythes sur les vaccins.

De nouvelles recherches montrent que les vaccins ont déjà sauvé 280 000 vies aux États-Unis et évité plus d’un million d’hospitalisations. Les vaccins fonctionnent et les arguments contre la vaccination sont un pur non-sens, comme le note le caricaturiste Mike Thompson ci-dessus.

