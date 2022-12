Non pour l’instant au développement de maisons en rangée dans le quartier Glenrosa de West Kelowna

Un développement de 44 maisons en rangée proposé pour le quartier Glenrosa a été refusé pour le moment par le conseil de West Kelowna.

Les conseillers ont plusieurs préoccupations concernant la propriété au 2734 et 2736 Lower Glenrosa Road, y compris les accès/sorties d’urgence, l’érosion, les inondations et les impacts environnementaux car la propriété est en pente et fortement boisée.

Le Conseil a reporté une décision sur le développement d’une réunion en octobre.

“Je n’ai jamais vraiment été fan de ce développement”, a déclaré Coun. Stéphane Johnston. “Cela impacte une zone riveraine et il y a des problèmes de drainage.”

Com. Garrett Millsap a déclaré qu’il y avait trop de “et si” avec le projet.

« Nous avons des pentes abruptes, un corridor faunique, des problèmes d’évacuation et des problèmes d’eau. Je commence à l’additionner et c’est une cheville carrée dans un trou rond », a-t-il ajouté.

Com. Tasha Da Silva a ajouté que cela semble être un domaine difficile à intégrer.

“Ce n’est pas une propriété idéale à développer à mon avis”, a-t-elle déclaré.

Les résidents qui ont pris la parole lors des audiences publiques sur le développement étaient préoccupés par la perte d’espaces verts, l’impact sur la faune et le ruisseau Knoppler à proximité, ainsi que la congestion de la circulation et les voies de sortie de secours.

Le conseil a envisagé une option exigeant un droit de passage sur la propriété pour les accès/sorties d’urgence, ainsi que d’autres considérations.

“Si la ville pense qu’il y a quelque chose d’égal ou de mieux, que nous pouvons prendre cette option et construire une emprise à cet endroit, alors celle sur la propriété ne serait plus nécessaire”, a déclaré Brent Magnan, directeur des approbations de développement.

Cependant, le conseil a voté pour ne pas laisser le développement avancer pour le moment avec le maire Gordon Milsom et le conseiller. Jason Friesen vote contre.

Le demandeur peut présenter un développement révisé pour examen par le conseil dans environ six mois.

