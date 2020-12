Au début, les responsables iraniens ont minimisé COVID-19 – niant le nombre croissant d’infections, refusant de fermer les mosquées, faisant des gestes sans enthousiasme pour verrouiller les entreprises.

C’était alors. C’est maintenant: même le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a porté des gants jetables en plantant un arbre pour les médias d’État, et il a prié dans une mosquée vide pour marquer la commémoration chiite d’Ashoura.

La pandémie de coronavirus n’a fait qu’empirer en Iran au cours de l’année, menaçant tout le monde, du journalier dans la rue aux hauts de la République islamique. Maintenant, le virus a rendu malade et tué des hauts fonctionnaires, devenant peut-être la plus grande menace de l’Iran depuis les troubles et la guerre qui ont suivi sa révolution islamique de 1979.

Écrasé par les sanctions américaines, l’Iran a évité les verrouillages complets observés dans d’autres pays alors qu’il s’efforce de maintenir son économie anémique en vie. Ceux qui doivent travailler chaque jour pour manger – que ce soit à cause de la sueur de la construction ou en conduisant un taxi dans les rues bouchées de Téhéran – n’ont pas le luxe de pouvoir rester chez eux.

Même les efforts visant à limiter certains déplacements se sont heurtés au chaos, avec des vidéos en ligne montrant à plusieurs reprises des conducteurs ignorant la police pour se rendre en mer Caspienne pendant de longs week-ends. Les efforts pour fermer les sanctuaires ont vu les durs se frayer un chemin en deux en mars.

Et le bilan ne cesse d’augmenter, affirment les responsables du gigantesque cimetière Behesht-e-Zahra de Téhéran, déjà le dernier lieu de repos de quelque 1,6 million de personnes.

«Toutes les crises que nous avons vécues dans ce cimetière au cours des 50 dernières années de son histoire n’ont duré que quelques jours ou une semaine tout au plus», a déclaré le directeur Saeed Khaal. Jamais auparavant – pas pendant les tremblements de terre ou même la guerre du pays contre l’Irak des années 1980 – le rythme des cadavres vers Behesht-e-Zahra n’a été aussi élevé depuis si longtemps, a-t-il déclaré.

La propagation du virus en février est survenue alors que l’Iran organisait des élections parlementaires au cours desquelles les responsables ont cherché à augmenter la participation en signe de soutien au gouvernement. Le pays a également marqué le 41e anniversaire de sa révolution islamique de 1979 par de vigoureuses manifestations. Ces événements de masse ont probablement alimenté la propagation du virus.

L’Iran a demandé au Fonds monétaire international 5 milliards de dollars, potentiellement son premier prêt depuis 1962, bien que cela n’ait pas encore été accordé au milieu de la campagne de pression américaine qui a commencé après le retrait unilatéral du président Donald Trump de l’accord nucléaire de l’Iran avec les puissances mondiales. Ces sanctions, tout en autorisant l’aide humanitaire, ont écrasé le rial iranien et rendu les achats internationaux de médicaments et d’équipements beaucoup plus difficiles.

Pendant ce temps, la propre réponse de l’Iran a été en partie entravée par des messages contradictoires alors que la crise s’est aggravée à l’automne. Le pays a demandé l’aide de la communauté internationale, puis a révoqué une offre autorisant Médecins sans frontières à travailler à Ispahan. Khamenei a également refusé l’aide américaine, citant une théorie du complot sans fondement affirmant que le virus pourrait être fabriqué par l’homme par l’Amérique.

En octobre, le ministre de la Santé, Saeed Namaki, a mis en garde contre «des hôpitaux pleins de patients», mais le lendemain aurait déclaré: «Nous ne devrions jamais annoncer que nous n’avons pas de lits vides. Nous avons des lits vides. Les autorités ont ordonné le port de masques faciaux, puis ont fixé l’amende à seulement 500 000 rials, soit 1,60 $. Tout cela alors que l’Iran a atteint des records de plus en plus élevés pour ses décès quotidiens et son nombre de cas – des chiffres soupçonnés depuis longtemps d’être inférieurs au bilan réel de la pandémie.

À la mi-décembre, l’Iran avait signalé plus de 1 300 cas pour 100 000 habitants.

Ce qui attend l’Iran en hiver reste en question.

Près de la moitié des décès de coronavirus enregistrés dans le pays proviennent de Téhéran. En novembre, les autorités ont proposé un couvre-feu nocturne des affaires d’un mois dans la capitale et dans 30 autres grandes villes et villages, demandant aux magasins non essentiels de garder leurs travailleurs à la maison.

Mais si cela aura un effet reste en question. Les rues étaient loin d’être vides et il n’y avait aucune présence policière notable pour faire appliquer le couvre-feu.