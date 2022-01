Non, notre application Android ne contient pas de virus. C’est un faux positif d’AVG.

Il a récemment été porté à notre attention qu’un certain nombre de nos Application Androïd les utilisateurs ont reçu des avertissements de virus menaçants de diverses applications antivirus. Quelques utilisateurs ont signalé un message d’AVG identifiant une menace de cheval de Troie Evo-gen à l’intérieur de l’application et une chose similaire serait également arrivée à un utilisateur sur un téléphone Oppo, avec les problèmes d’avertissement de la protection intégrée du téléphone.







Avertissement de virus AVG • Réclamations concernant le Play Store

Nous pouvons vous assurer que ces avertissements sont tous faux positifs. Malheureusement, de telles choses arrivent de temps en temps. La détection des virus et des logiciels malveillants n’est pas un processus parfait et nous avons déjà contacté les développeurs de logiciels antivirus pour remédier à la situation et le problème a apparemment été résolu. Voici des captures d’écran d’AVG AntiVirus, Avast Mobile Security et Malware-bytes sur un téléphone exécutant la dernière application GSMArena 1.6.6.









Rapports d’AVG AntiVirus, Avast Mobile Security et Malware-bytes, tous propres

Nous incluons également un rapport plus approfondi d’une analyse antivirus multi-outils sur un fichier APK téléchargé directement depuis le Google Play Store, avec l’aimable autorisation de virustotal.com. Nous nous efforçons d’obtenir une transparence totale et encourageons tous ceux qui ont des doutes à saisir et à analyser l’APK par eux-mêmes.





Analyse de l’APK VirusTotal

Il y a quelques détails supplémentaires concernant la situation malheureuse que nous aimerions également souligner. Tout d’abord, notre application n’est officiellement disponible que sur le Google Play Store. Google dispose d’une myriade d’analyses de sécurité et de virus très strictes via le Google Play Protect programme. Il s’exécute à la fois sur les fichiers que nous publions dans le magasin, puis à nouveau lorsque vous installez l’application sur votre appareil. Il y a très peu de chances qu’un code malveillant passe à côté. Vous remarquerez également que certaines des critiques que nous avons reçues proviennent d’utilisateurs exécutant l’ancienne version 1.5. Cette capture d’écran a été prise directement depuis l’administrateur de la console Google Play.





Examens de l’administrateur de la console Google Play avec la version de l’application incluse

Il serait encore plus difficile pour nous de continuer à « introduire » du code malveillant sur plusieurs mises à jour d’applications. De plus, le fait que les avertissements de virus apparaissent tout récemment sans que nous ayons modifié l’application indique clairement un cas malheureux de mauvaise conduite des nouvelles définitions de virus. Plusieurs outils antivirus ont tendance à partager les mêmes ensembles de définitions, ce qui explique également les multiples sources des alertes.

Chez GSMArena, nous nous sommes toujours efforcés d’obtenir une transparence totale dans notre travail et accordons la plus grande valeur à la confiance et à une bonne relation avec nos utilisateurs. À l’heure actuelle, notre application Android est plus un projet passionnel pour nos fans dévoués qu’autre chose. Il fonctionne actuellement sans aucune publicité et n’est en aucun cas monétisé. Il ressort clairement de la courte liste d’autorisations requises que nous ne collectons pas non plus de données utilisateur.

Nous espérons que cela vous rassurera et demandons à toute personne affectée par cette malheureuse erreur de reconsidérer les faibles notes de retour données sur le Play Store. Nous répondrons également avec plaisir à toute autre question que vous pourriez avoir sur le sujet.