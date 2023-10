L’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a repoussé un journaliste de Fox News après que la Chambre n’ait pas réussi à élire un nouveau président lors du premier tour de vote mardi.

Vingt républicains ont voté contre le représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, le candidat à la présidence, au premier tour de scrutin. Ces vingt ont empêché la Jordanie d’obtenir les 217 voix nécessaires pour remporter la présidence, après quoi la chambre est entrée en vacances.

Pendant la pause, McCarthy a déclaré au correspondant principal du Congrès de Fox News, Chad Pergum, que les républicains se rassembleraient pour résoudre la division. Il a ensuite imputé la situation difficile aux démocrates de la Chambre et aux huit républicains qui ont voté avec eux pour l’évincer de son poste de président le 3 octobre.

« Vous vous sentez mal pour M. – vous sentez-vous mal en ce moment pour M. Jordan ? Vous avez apporté votre soutien [behind] lui. Est-ce que tu te sens mal pour lui ? » demanda Pergum.

« Non non. Ne lisez pas trop cela. C’est à peu près le même vote que celui que j’ai eu lors de mon premier vote négatif », a déclaré McCarthy, ce qui a amené Pergum à reculer.

« Non, non, non, non, non », intervint immédiatement McCarthy. « Revenons à la façon dont cela est arrivé ici. Nous n’en serions pas là si chaque démocrate n’avait pas voté avec huit républicains pour fermer cet endroit. C’est… non. (EN RELATION : Voici les 20 républicains qui ont voté contre Jim Jordan pour le poste de président lors du premier tour de scrutin)

« Vingt républicains ont voté contre Jim Jordan, dont deux voix pour quelqu’un qui n’est même plus membre », a interrompu Pergum, faisant référence à l’ancien représentant républicain de New York, Lee Zeldin.

« Chaque démocrate et huit républicains ont voté en faveur de la fermeture d’une branche du gouvernement. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui », a répondu le républicain californien. « Il n’y a aucune autre raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui que cela. Maintenant, nous avons voté, mais nous n’avons pas abordé l’essentiel, maintenant nous allons faire une pause, parler aux gens, revenir et résoudre le problème.»

Tous les démocrates du Congrès et huit républicains ont voté pour destituer McCarthy de la direction lors d’un vote du 3 octobre en réponse au représentant républicain de Floride, Matt Gaetz, qui a déposé une motion de démission. La motion a forcé un vote sur la vacance du siège de McCarthy, laissant la Chambre sans orateur.

Le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, a initialement obtenu la nomination au poste de président, mais a annoncé son retrait de la course dans une déclaration du 12 octobre en raison de la division au sein de la conférence républicaine.

Jordan a ensuite reçu la nomination et a reçu le soutien de McCarthy et de l’ancien président Donald Trump.