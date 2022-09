Non, Logitech n’a pas dévoilé de nouvelle Xbox Series X blanche

Logitech a dévoilé son Casque sans fil Astro A30 Jeudi dans une vidéo, mais c’est ce qu’il y a en arrière-plan qui a attiré l’attention des gens.

Un blanc Xbox série X apparaît brièvement dans la vidéo promotionnelle, mais, selon Logitech, ce n’était pas une nouvelle console.

“Dans notre vidéo promotionnelle pour le nouvel A30, nous avons skinné une Xbox dans le cadre de la création de la vidéo”, a déclaré un porte-parole de Logitech dans un e-mail vendredi. “Ce n’est pas un nouveau produit non annoncé. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.”

Les deux sociétés travaillent avec Nvidia sur un nouvel appareil portable. Logitech a dévoilé son Ordinateur de poche G Cloud Gaming mercredi. La société a conçu le portable avec Microsoft et Nvidia pour fonctionner avec les services de jeux basés sur le cloud des deux sociétés : Jeu en nuage Xbox et GeForce maintenant. Les précommandes pour le Les ordinateurs de poche G Cloud Gaming sont ouvertset il sortira le 18 octobre pour 300 $.

Microsoft a sorti la Xbox Series X en novembre 2020 et est restée en grande partie avec la même couleur noire. Il y a eu plusieurs éditions spéciales de la console dans différentes couleurs et designs tels que le Édition Halo Infinite, SpongeBob Square Pants et Leonardo de Teenage Mutant Ninja Turtles.