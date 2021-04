Les vaccins actuellement autorisés aux États-Unis demandent à vos cellules de fabriquer une version de la protéine de pointe trouvée sur le coronavirus, afin que votre système immunitaire puisse apprendre à la reconnaître. Différents vaccins utilisent différents véhicules pour délivrer les instructions – pour Moderna et Pfizer, ARN messager ou ARNm; pour Johnson & Johnson, un adénovirus génétiquement modifié pour être inactif et inoffensif – mais les instructions sont similaires.

Ce n’est pas non plus quelque chose qui reste. L’ARN messager est extrêmement fragile, c’est l’une des raisons pour lesquelles nous n’avons jamais eu de vaccin à base d’ARNm auparavant: il a fallu beaucoup de temps aux scientifiques pour comprendre comment le garder intact, même pendant la brève période nécessaire pour donner ses instructions. Il se désintègre quelques jours après la vaccination.

«Ils sont injectés dans votre bras, et c’est là qu’ils restent», a déclaré Jennifer Nuzzo, épidémiologiste à Johns Hopkins, à propos des vaccins. «L’ARNm est absorbé par vos cellules musculaires près du site d’injection, les cellules l’utilisent pour fabriquer cette protéine, le système immunitaire apprend l’existence de la protéine de pointe et se débarrasse de ces cellules. Ce n’est pas quelque chose qui circule.

Les micro-organismes se propagent d’une personne à l’autre en se répliquant. Les ingrédients du vaccin et la protéine ne peuvent pas se répliquer, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas se propager. Ils ne se propagent même pas dans votre propre corps, et encore moins dans celui des autres.

«Ce n’est pas comme si c’était un morceau du virus ou s’il faisait des choses que le virus fait – c’est juste une protéine qui a la même forme», a déclaré Emily Martin, épidémiologiste des maladies infectieuses à la University of Michigan School of Public Health. «Transférer quoi que ce soit du vaccin d’une personne à une autre n’est pas possible. Ce n’est tout simplement pas possible sur le plan biologique. »

Cela nous amène aux rapports de femmes ayant des règles anormales après avoir été à proximité de personnes vaccinées. Parce que le vaccin d’une personne ne peut affecter personne d’autre, il est impossible que ces deux événements soient liés. De nombreux facteurs, comme le stress et les infections, peuvent perturber les cycles menstruels.

Les allégations de rejet sont «une conspiration qui a été créée pour affaiblir la confiance dans une série de vaccins qui ont été démontrés dans les essais cliniques pour être sûrs et efficaces», Dr Christopher M. Zahn, vice-président des activités de pratique à l’American College of Obstétriciens et gynécologues, a déclaré dans un communiqué. «De tels complots et faux récits sont dangereux et n’ont rien à voir avec la science.»

Certaines femmes ont exprimé une préoccupation connexe selon laquelle se faire vacciner elles-mêmes pourrait affecter leurs cycles menstruels. Contrairement aux effets secondaires, cela est théoriquement possible et la recherche est en cours – mais des rapports anecdotiques pourraient être expliqués par d’autres facteurs, et aucune étude n’a trouvé de lien entre le vaccin et les changements menstruels.

«Il n’y a aucune preuve que le vaccin affecte votre cycle menstruel de quelque manière que ce soit», a déclaré le Dr Gounder. «C’est comme dire simplement parce que je me suis fait vacciner aujourd’hui, nous allons avoir une pleine lune ce soir.»