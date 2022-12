Non, les robots ne prennent pas le relais

“L’IA est sans émotion. C’est rapide et très, très intelligent, mais il n’a pas d’intuition », déclare Naheed Kurji, président du conseil d’administration de l’Alliance pour l’intelligence artificielle dans les soins de santé et PDG de Cyclica Inc.

L’IA et l’apprentissage automatique restent des technologies qui ajoutent au savoir-faire humain. Par exemple, l’IA peut aider à suivre un patient au fil du temps mieux qu’un professionnel de la santé en se basant uniquement sur la mémoire, peut accélérer l’analyse des images et est très bon pour la prédiction.

Les gens pourraient avoir peur, par exemple, que l’IA supprime toute interaction humaine des soins de santé à l’avenir. Ce n’est pas vrai, disent les experts. Les médecins et autres travailleurs de la santé pourraient craindre que la technologie ne remplace leur jugement et leur expérience cliniques. Ce n’est pas non plus vrai, disent les experts.

1er décembre 2022 – Il est courant pour de nombreuses personnes de craindre l’inconnu, et la manière exacte dont l’intelligence artificielle pourrait transformer les soins de santé et l’expérience médicale ne fait pas exception.

L’apprentissage automatique, une forme d’intelligence artificielle dans laquelle un ordinateur apprend au fil du temps à mesure qu’il reçoit de plus en plus de données, peut sembler menaçant pour une personne qui ne comprendrait peut-être pas pleinement la technologie. C’est pourquoi l’éducation et une plus grande sensibilisation sont essentielles pour apaiser toute inquiétude concernant cette technologie en plein essor.

“Vous devez avoir une compréhension du comportement humain et comment aider les gens à surmonter leurs peurs inhérentes à quelque chose de nouveau”, dit Kurji.

Toute cette nouvelle science doit être expliquée au public, et l’apprentissage automatique en est certainement un qui mérite une explication », déclare Angeli Moeller, PhD, responsable des données et des intégrations générant des informations chez Roche à Berlin, et vice-présidente du conseil d’administration de l’Alliance for Artificial L’intelligence dans la santé.

« Il est utile de s’appuyer sur des exemples que la population générale connaît et sur une technologie qui s’est développée », dit-elle. “Sur nos smartphones, nous bénéficions d’une quantité importante d’apprentissage automatique – même si vous regardez simplement votre recherche Google ou votre système de navigation par satellite.”

Moeller dit qu’il est utile de considérer l’IA comme un assistant d’un médecin, d’une infirmière, d’un soignant ou même d’un patient essayant de mieux comprendre un diagnostic médical, un plan de traitement ou un pronostic.