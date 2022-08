Non, les images du télescope spatial James Webb ne démystifient pas le Big Bang

Comment l’univers est-il né ? La théorie dominante est tout ce qui est commencé avec le Big Bang. En un mot, la théorie suggère que tout, partout, s’anime d’un coup. La mise en garde étant tout et partout avant le Big Bang est assez difficile à conceptualiser.

La théorie du Big Bang est actuellement le meilleur modèle dont nous disposons pour la naissance de notre univers. Les astrophysiciens ont montré que la théorie explique, de manière assez complète, les phénomènes que nous avons observés dans l’espace pendant des décennies, comme le rayonnement de fond persistant et les abondances élémentaires. C’est un cadre solide qui nous donne une assez bonne idée de la façon dont le cosmos a vu le jour il y a environ 13,8 milliards d’années.

Mais avec le tourbillon de articles préimprimés et articles de vulgarisation scientifique sur les premières images du télescope spatial James Webb, de vieilles affirmations erronées selon lesquelles le Big Bang ne s’est jamais produit circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse ces dernières semaines. Un scientifique a affirmé que les images du JWST inspiraient “la panique parmi les cosmologistes”, alias les scientifiques qui étudient les origines de l’univers.

Ce n’est tout simplement pas vrai. Le JWST n’a pas fourni de preuves réfutant la théorie du Big Bang et les cosmologistes ne paniquent pas. Pourquoi, alors, voyons-nous des publications virales sur les réseaux sociaux et des titres funky qui suggèrent que le Big Bang n’a pas eu lieu du tout ?

Pour répondre à cette question et montrer pourquoi nous devrions être sceptiques face à de telles affirmations, nous devons comprendre d’où vient l’idée.

D’où vient “The Big Bang Didn’t Happen” ?

Tout commencé par un article à The Institute of Art and Ideas (IAI), une organisation philosophique britannique, le 11 août. L’article a été écrit par Eric Lerner, qui s’est longtemps opposé à la théorie du Big Big. Il a même écrit un livre intitulé “The Big Bang Never Happened” en 1991.

Cet article au titre provocateur de l’IAI est également lié à un débat à venir auquel Lerner participe, dirigé par l’IAI, surnommé “La cosmologie et le grand buste”.

L’article de Lerner a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, étant largement partagé sur Twitter et sur Facebook, au cours de la semaine dernière. Il est logique de savoir pourquoi il a pris feu : c’est une idée controversée qui bouleverse ce que nous pensons savoir sur le cosmos. De plus, il est lié à une nouvelle technologie de James Webb, un télescope qui voit des parties de l’univers que nous n’avons jamais pu voir auparavant. Inclure Webb comme accroche ici suggère qu’il existe de nouvelles données qui renversent une théorie de longue date.

Ne vous méprenez pas – il y a des données nouvelles et intrigantes qui émergent du JWST. Ce n’est tout simplement pas le genre qui détruirait la théorie du Big Bang. La plupart de ces nouvelles données parviennent au public sous la forme de prépublications scientifiques, d’articles qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs et qui atterrissent sur des référentiels comme arXiv, ou d’articles de presse populaires.

L’article de Lerner utilise certaines des premières études du JWST pour tenter de rejeter la théorie du Big Bang. Ce qui est préoccupant, c’est la façon dont il interprète mal les premières données du JWST pour suggérer que les astronomes et les cosmologistes craignent que la théorie bien établie ne soit incorrecte. Il y a deux points au début de l’article de Lerner qui le montrent :

Il pointe vers une pré-impression avec le mot “Panic!” dans son titre, l’appelant une “exclamation franche”.

Il abuse d’une citation d’Allison Kirkpatrick, astronome à l’Université du Kansas.

Le premier point est juste un cas où Lerner manque le jeu de mots. La titre complet de l’article est “Panique ! Sur les disques : premières observations optiques de la structure de la galaxie à z> 3 avec JWST dans le champ SMACS 0723.” Le premier auteur de cette pré-publication, l’astronome Leonardo Ferreira, s’inspire clairement du groupe emo populaire des années 2000 Panic! au Disco avec son titre. C’est une référence ironique, pas une crise cosmologique.

Quant au deuxième point, Lerner reprend cette citation d’Allison Kirkpatrick, qui vient de un article d’actualité Nature publié le 27 juillet:

“En ce moment, je me retrouve allongé éveillé à trois heures du matin et je me demande si tout ce que j’ai fait est mal.”

Cette citation choisie n’est pas en référence directe à la théorie du Big Bang. Au contraire, Kirkpatrick compte avec les premières données provenant du JWST sur l’évolution précoce de l’univers. Il est vrai qu’il y a des énigmes à résoudre pour les astronomes ici mais, jusqu’à présent, ils ne réécrivent pas le début de l’univers pour le faire. Kirkpatrick a déclaré que ses citations avaient été utilisées à mauvais escient et a même changé son nom Twitter en “Allison, le Big Bang est arrivé à Kirkpatrick”.

De plus, l’article de Lerner affirme que ses idées sont censurées par l’establishment scientifique et plus tard, il souligne également que sa théorie est importante pour développer l’énergie de fusion sur Terre. Ce n’est pas un hasard si le même paragraphe renvoie à LPPFusion, une société dirigée par Lerner visant à développer des technologies d’énergie propre.

Pourquoi est-ce important ?

L’une des principales raisons pour lesquelles la théorie du Big Bang tient debout est le fond diffus cosmologique, ou CMB. Cela a été découvert en 1964. En bref, le CMB est le rayonnement résiduel du Big Bang, juste au moment où l’univers a commencé et les scientifiques ont pu le “voir” avec des satellites capables de détecter ce rayonnement persistant.

Donc, pour renforcer les preuves, la théorie du Big Bang est Incorrect, vous auriez besoin d’expliquer le CMB d’une autre manière. Le dédain de Lerner à l’égard du CMB et sa proposition d’observation a été réfuté autrefois. Si vous êtes intéressé par d’autres arguments contre les hypothèses de Lerner et pourquoi les affirmations ne s’additionnent pas, je recommande regarder la récente vidéo YouTube de Brian Keating. Keating est cosmologiste à l’Université de Californie à San Diego et plonge dans un peu plus de détails sur les limites des arguments de Lerner.

Il est également important de noter Webb n’est pas fait pour voir et entreprendre de nouvelles analyses du CMB lui-même. Le télescope ne peut pas “voir” si loin dans le temps. Cependant, il se penchera sur une époque de quelques centaines de millions d’années après le Big Bang. Ce qu’il y trouvera va presque certainement remodeler notre vision de l’univers primitif, des galaxies et de l’évolution du cosmos. Mais il est fallacieux de prétendre que les premières images et les résultats des études ont contredit la théorie du Big Bang.

La science consiste à faire des progrès progressifs dans notre compréhension, à arriver à des conclusions de plus en plus solides basées sur des observations. Les observations que les astrophysiciens et les cosmologistes ont faites au fil des décennies s’alignent sur la théorie du Big Bang. Ils ne s’alignent pas aussi clairement si nous utilisons la théorie alternative de Lerner. Cela ne signifie pas que les scientifiques ne trouveront pas de preuves renversant la théorie du Big Bang. Ils pourraient bien! Mais, pour l’instant, cela reste notre meilleure théorie pour expliquer ce que nous voyons.

Les théories scientifiques peuvent – et doivent – être contestées par des scientifiques bien raisonnés présentant des arguments très détaillés et réfléchis. Ce n’est pas un de ces temps. Et cela signifie que, malgré les gros titres, le Big Bang s’est produit.