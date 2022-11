Non, le Twitter d’Elon Musk n’a pas fonctionné à son meilleur le jour des élections

Avant que le ciel ne se soit complètement éclairci en Arizona mardi matin, l’un des faux récits les plus répandus des élections de mi-mandat se répandait déjà sur Twitter.

Plus de 40 000 tweets sur des machines à voter défectueuses dans le comté de Maricopa ont été publiés en deux heures du matin, selon le Partenariat pour l’intégrité électorale, une coalition de chercheurs en information en ligne. Selon le groupe de recherche Zignal, près de 19 000 tweets mentionnaient spécifiquement Maricopa aux côtés de termes tels que “fraude”, “triche” ou “tricherie”, qui faisaient référence à la croyance démystifiée selon laquelle les pépins étaient les premiers signes d’une fraude électorale généralisée.

Au fil de la journée, des affirmations infondées concernant des ratés dans d’autres bureaux de vote à travers le pays, de mauvais conseils sur le protocole de vote et des hypothèses incorrectes sur diverses anecdotes et images ont largement circulé sur Twitter, dont Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, s’est approprié le mois dernier. .

Les mi-parcours étaient le premier test du Twitter de M. Musk et de ses performances dans la lutte contre la désinformation et les discours toxiques depuis qu’il a réduit de 50% le personnel de l’entreprise la semaine dernière dans le cadre d’une purge visant à réduire les coûts. Et tandis que les mensonges viraux sont devenus une caractéristique des élections modernes sur la plupart des plateformes en ligne, la qualité du contenu sur Twitter mardi était pire qu’elle n’aurait dû l’être, ont déclaré des chercheurs.