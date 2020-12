«Je tiens à remercier tout le personnel incroyable qui lutte contre le bon combat pour aider tous ceux qui souffrent du COVID-19», a écrit le Dr Keeperman, directeur médical du Centre de transfert et d’opérations de Renown. «Avec 5 morts au cours des 32 dernières heures, tout le monde a du mal à garder la tête haute. Reste fort. »

Mardi, le président Trump a porté ce mensonge à un public plus large, en retweetant le post @Networkinvegas avec le commentaire: «De faux résultats électoraux au Nevada aussi! Twitter a signalé le tweet du président, notant que l’allégation de fraude électorale était «contestée».

En fait, le site de soins alternatifs de Reno a pris en charge un total de 219 patients Covid au cours des trois semaines où il a été ouvert. Et dans tout le Nevada, les hospitalisations ont augmenté de 43% au cours des 14 derniers jours, avec une augmentation de 55% des décès, selon une base de données du New York Times.

Le Dr Keeperman a déclaré dans une interview mercredi qu’il était «triste et déçu» de voir les attaques entourant son message sur les réseaux sociaux. «J’ai envoyé ce tweet pour reconnaître et remercier tous nos coéquipiers de soins de santé qui ne sont souvent pas reconnus», a-t-il déclaré. «Mon plus grand souhait est de ne jamais avoir à dire à une autre famille que leur proche ne rentrera pas à la maison.»

Il a reçu une vague de soutien de la part de dirigeants locaux, étatiques et nationaux, de collègues du secteur de la santé et de nombreux membres du grand public – mais il a également reçu «des messages moins que savoureux», a-t-il déclaré. «J’ai choisi de les ignorer et de garder espoir.»

En réponse au tweet du président, Le gouverneur Steve Sisolak du Nevada, un démocrate, a déclaré: «Sa rhétorique trompeuse constante sur Covid-19 est dangereuse et imprudente, et l’implication d’aujourd’hui selon laquelle le site de soins alternatifs de Renown est un ‘faux hôpital’ est l’un des pires exemples que nous ayons vus.