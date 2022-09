Non, le petit-déjeuner toute la journée de McDonald’s ne revient pas en octobre

Un “Big Breakfast” McDonald’s et un Egg McMuffin sont exposés dans un restaurant McDonald’s à Fairfield, en Californie.

Non, McDonald’s ne ramènera pas son populaire petit-déjeuner toute la journée le mois prochain.

Le géant de la restauration rapide a mis fin à l’offre au début des fermetures pandémiques dans le cadre d’un programme plus large visant à simplifier le service. Les menus gonflés peuvent submerger les clients, ralentir les opérations de la cuisine et entraîner des files d’attente plus longues au volant. De nombreux franchisés américains ont applaudi la décision, mais les clients ont demandé au compte Twitter de l’entreprise quand le petit-déjeuner toute la journée reviendra.

Un utilisateur de Twitter a relancé la conversation jeudi, tweeter une capture d’écran d’un communiqué de presse de McDonald’s Cela dit, le petit-déjeuner toute la journée serait servi à partir du 6 octobre.

Mais mauvaise nouvelle pour les amateurs d’Egg McMuffin : un représentant de McDonald’s a confirmé que la sortie date de 2015, lorsque la chaîne a créé son menu de petit-déjeuner toute la journée.

L’ancien PDG Steve Easterbrook a lancé le menu dans le cadre d’un plan de redressement visant à revitaliser les ventes lentes de la chaîne de hamburgers, et la société a attribué à cette décision la croissance des ventes.

Mais il semble peu probable que le menu du petit-déjeuner toute la journée revienne. Même avant la pandémie, les opérateurs avaient demandé à l’entreprise de réduire les produits du petit-déjeuner toute la journée pour accélérer le service.

Alors que la direction de McDonald’s a commencé à chercher à ajouter des éléments de menu après la fin des verrouillages, le PDG Chris Kempczinski a déclaré aux analystes que son équipe travaillait avec les franchisés pour s’assurer que “chaque élément que nous ajoutons revient au menu”. Les relations avec les franchisés étant désormais au plus bas en raison de désaccords sur les nouvelles conditions de propriété, le retour du petit-déjeuner toute la journée pourrait encore alimenter les tensions.