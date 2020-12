Dr Jane M. Orient, une interniste de l’Arizona qui témoigner devant le Congrès mardi, a fait part de ses préoccupations concernant les nouvelles méthodes scientifiques que les sociétés pharmaceutiques Moderna et Pfizer utilisent pour développer des vaccins contre les coronavirus, et les appels continus à une vaccination généralisée. «Il me semble imprudent de pousser les gens à prendre des risques alors que vous ne savez pas quels sont les risques», a déclaré le Dr Orient cette semaine dans une interview au New York Times. «Les droits des personnes doivent être respectés. Où est « mon corps, mon choix » quand il s’agit de cela? « Pfizer et Moderna s’appuient en effet sur de nouvelles méthodes scientifiques pour leurs vaccins, les construisant autour d’une molécule appelée ARN messager, ou ARNm, un matériel génétique naturel qui instruit la fabrication de protéines dans les cellules humaines. Mais les préoccupations soulevées par le Dr Orient, qui dirige l’Association of American Physicians and Surgeons et a déjà été critiquée pour avoir promu un sentiment anti-vaccin, ne sont pas étayées par la richesse des preuves scientifiques à ce jour. Bien qu’aucun des vaccins expérimentaux n’ait encore reçu le feu vert de la Food and Drug Administration pour une utilisation généralisée, les deux produits ont été largement et soigneusement testés dans des essais cliniques. Les premières données suggèrent qu’ils sont environ 95% efficaces pour protéger les gens du développement de Covid-19, et aucun des deux n’a montré d’effets secondaires graves.

Pfizer et Moderna ont demandé à la FDA une autorisation d’utilisation d’urgence pour leurs vaccins. Jeudi, l’agence examinera le cas de Pfizer et de nombreux experts s’attendent à ce que le produit soit approuvé. L’autorisation d’urgence pour le vaccin de Moderna suivra probablement la semaine prochaine. Les approbations lanceraient une série de campagnes de vaccination qui devraient s’étendre jusqu’en 2021. La vaccination de masse, qui réduira le nombre de morts de la pandémie et ralentira très probablement la propagation de la maladie, est une étape importante dans la lutte contre le coronavirus. «Se faire vacciner vous protège, mais cela protège également les personnes autour de vous», a déclaré Padmini Pillai, chercheur en vaccins au Massachusetts Institute of Technology. «Et d’après les données, le virus tue, mais pas le vaccin.» L’ARNm de ces vaccins contient le schéma directeur d’une protéine trouvée à la surface du coronavirus. Une fois produite par les cellules, cette protéine agit comme un mug moléculaire qui enseigne au système immunitaire les caractéristiques les plus mémorables du coronavirus. Cela prépare le corps à combattre le vrai virus, s’il venait à être appelé. Le processus imite plus ou moins ce qui se passe lorsqu’un virus infecte une cellule: lui aussi doit décharger sa cargaison génétique et forcer la cellule à produire des protéines. Mais contrairement à un virus, l’ARNm n’est pas infectieux et ne peut pas inciter les cellules à produire des virus actifs et pathogènes. Les molécules sont également fragiles et ne s’attardent pas longtemps dans les cellules après avoir été «lues» pour fabriquer des protéines. Les chercheurs n’ont aucune raison de croire qu’ils laissent une marque durable sur le corps humain, si ce n’est de renforcer ses défenses contre les infections.