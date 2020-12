« Les bois sont charmants, sombres et profonds . . . »

–«S’arrêter à Woods lors d’une soirée enneigée par Robert Frost

Le ciel nocturne de l’hiver scintille souvent d’une lumière stellaire perçante et glaciale. Ce n’est pas une illusion d’optique. Dans l’hémisphère nord, pendant la saison hivernale, l’orbite terrestre nous dirige vers les bords de la galaxie de la Voie lactée. Le ciel est plus sombre; les étoiles semblent plus brillantes. En été, nous sommes davantage dirigés vers le centre encombré de la Voie lactée. L’air froid est également généralement plus sec que l’air chaud, ce qui améliore la clarté atmosphérique.

Les bois d’hiver aiguisent également l’audition humaine. C’est parce que le son voyage plus loin par temps froid.

Les campeurs d’hiver sont bien familiarisés avec ces phénomènes délicieux. C’est pourquoi nous nous retirons dans les bois en hiver. Mais ce ne sont pas les seules raisons.

«Le camping hivernal est très paisible», note Mark Hubner, qui, entre autres fonctions, est le directeur de l’équipe de test de la société de chaussures et de vêtements pour temps froid de Hamilton, en Ontario, Baffin. «Mais c’est (aussi) une activité belle et amusante qui offre de nombreux éléments différents de ceux du camping les autres saisons. Beaucoup de gens apprécient le fait qu’avec les feuilles et les broussailles disparues et les lacs gelés, il y a tellement plus de terrain et de sentiers différents à explorer librement.

Le Minnesota a sa propre marque de camping d’hiver, qui comprend souvent un paysage blanc et des températures effrayantes; barrages routiers possibles pour les timides mais à peine dissuasifs pour ceux qui sont bien préparés, selon Alyssa Hayes, responsable des relations publiques d’Explore Minnesota.

«Le camping hivernal au Minnesota est une expérience unique en son genre, offrant un paysage serein et enneigé et une vue aux heures de grande écoute du ciel étoilé le plus sombre au-dessus», déclare Hayes, qui a noté que la zone sauvage de canoë Boundary Waters de son état a été certifiée comme le plus grand sanctuaire international du ciel sombre par l’Association internationale du ciel sombre.

«Avec le bon équipement, camper en hiver peut être une aventure hors du commun, amusante et rafraîchissante», dit-elle.

Vrai. Mais il est important de ne pas arriver au camp avec le coucher du soleil et la température qui baisse pour découvrir que vous avez oublié un équipement essentiel (comme des piquets de tente ou du combustible pour réchaud). Évitez ces désagréments en utilisant une liste de contrôle de l’équipement. Vous pouvez en trouver des quantités en ligne, y compris celles de REI et Switch Back Travel.

Cependant, il est préférable d’ajuster votre réserve de camping d’hiver aux besoins individuels et à votre destination spécifique. Une règle générale à suivre, cependant, est qu’il vaut mieux être trop préparé que mal préparé.

La formule pour un voyage sûr, réussi et amusant est assez simple: restez au chaud. Restez bien hydraté. Bien manger. Mangez intelligemment. Mangez souvent. Et restez au sec.

«Pour le camping d’hiver, l’une des choses les plus importantes à retenir est que, quel que soit le type d’équipement spécifique, il est important d’avoir plusieurs couches (de vêtements), explique Hubner. « Superposer vos vêtements aide à gérer la température. »

La clé ici est de rester au chaud mais de ne pas transpirer. Même une fine couche de sueur peut rapidement vous refroidir.

«Vous voulez rester au chaud mais vous devez éviter de transpirer, explique Hubner. «Une fois que vous êtes mouillé, si la température baisse, vous pouvez devenir beaucoup plus froid très rapidement.»

Évitez le coton, qui est connu pour retenir l’humidité. Je préfère la laine pour les chaussettes, le chapeau et les gants et la laine ou un mélange de laine pour les sous-vêtements et les vêtements extérieurs.

Hubner dit que plusieurs des bottes d’hiver de son entreprise comprennent une doublure isolante amovible multicouche, permettant d’appliquer la stratégie de superposition aux pieds. Mais quelle que soit la marque ou le style de chaussures d’hiver que vous utilisez au camp, remplissez-les de chaussettes en laine. Les chaussettes chaudes sont la dernière ligne de défense contre les pieds froids et humides.

«Pour plus de chaleur», dit-il, «les bottes doivent être associées à des chaussettes en laine.» Le tissu de chaussette préféré de Hubner est la laine mérinos.

Peu de campeurs d’hiver se contentent de planter une tente et d’y rester. Nous marchons. Nous pêchons. Nous observons les oiseaux. Nous faisons de la raquette. Nous faisons du ski de fond. Nous étudions le ciel nocturne.

Pour faire ces choses, vous aurez besoin de nourriture. Beaucoup. Restez au chaud et mangez intelligemment.

Camping d’hiver: une raison légitime de manger plus

«En fonction de votre niveau et de la durée de votre activité, il est possible de brûler deux fois plus de calories par jour que vous en consommez généralement», ajoute Hubner. «Mais pour le campeur récréatif, vous devez vous attendre à brûler 30 à 40% de calories supplémentaires en moyenne au cours d’une journée complète de camping d’hiver.»

Il recommande de charger votre menu de camp froid avec des glucides et des électrolytes, car les deux fournissent une énergie et une hydratation rapides. Cependant, le menu n’a pas besoin d’être compliqué.

«En cas de doute, il n’y a pas de meilleur carburant pour le camping d’hiver que la soupe», note-t-il. «La soupe peut aider à garder votre corps au chaud, à rester hydraté, à remplacer les électrolytes et à fournir des calories.»

Le mélange montagnard (raisins secs, arachides, etc.) – qu’il soit fait maison ou préemballé – est un autre aliment de base des camps d’hiver à emporter lors de vos voyages. «C’est une excellente collation à garder à portée de main», dit Hubner. «Prendre des collations tout au long de la journée est très utile en camping d’hiver.»

Il y a beaucoup de repas de camp déshydratés et préemballés sur le marché. Certains des meilleurs que j’ai essayés proviennent de Good To-Go. Le menu est assez varié et la préparation est presque infaillible. Ajoutez simplement de l’eau bouillante. Ils sont prêts dans environ 10 minutes.

Équipement Debout

Votre équipement de camp doit être en bon état, propre et vérifié avant de quitter la maison. Je préfère un réchaud à combustible liquide pour le camping par temps froid, mais les réchauds à cartouche conviennent parfaitement.

Il existe de nombreuses tentes spécifiques pour l’hiver. Choisissez celui qui correspond à vos besoins et à votre budget, mais portez une attention particulière au matériau de la tente et à la qualité du sol. Cherchez également une tente avec un vestibule et une mouche de pluie, ce qui aidera à la condensation – qui peut être ennuyeuse en été mais est carrément misérable en hiver.

«Les matériaux ou caractéristiques importants à rechercher (dans une tente) incluent le nylon ripstop et un sol imperméable», conclut Hubner. «Avoir un vestibule pour vos bottes et votre équipement est très utile afin que vous puissiez les protéger des éléments.»

Vous envisagez un voyage en camping? Conseils pour vous assurer que votre équipement est bon pour commencer

Hayes ajoute que la préparation est la clé d’une sortie de camp d’hiver amusante, sûre et réussie, mais reconnaît que pour les débutants, cela peut être un peu intimidant, en particulier pour ceux qui manquent d’équipement spécialisé.

«Pour ceux qui découvrent le camping d’hiver, cela peut être difficile», dit-elle, suggérant que les nouveaux campeurs par temps froid envisagent de travailler avec un guide ou un pourvoyeur ou se concentrent sur des destinations avec des cabanes ou des yourtes.

On ne sait pas combien des quelque 42 millions de campeurs récréatifs aux États-Unis partent en hiver. Mais plus devrait. C’est marrant. C’est rafraîchissant. Il n’y a pas trop de monde. Et il n’y a pas de meilleur moyen de distance sociale.