Non, l’affiche « Thunderbolts » n’a pas été créée à l’aide de l’IA

Il y a beaucoup de questions sur l’utilisation de l’IA pour créer des affiches, des images et plus encore en ligne. Surtout lorsqu’il s’agit de films. Souvent, les fans sautent sur l’occasion d’appeler quelque chose IA, mais il est important de le souligner lorsque cela n’est pas ce qui s’est passé.

Le Coups de foudre* La bande-annonce et l’affiche sont sorties cette semaine, permettant aux fans de découvrir un film qui semble être entièrement consacré à ma copine Yelena Belova (Florence Pugh). La bande-annonce est parfaite, mais l’affiche ? Incroyable. Yelena est au cœur du film, entourée de tous ses coéquipiers qui tentent de la surcharger. Et notre copine ? Elle ne s’en soucie pas.

Mais avec la publication de l’affiche, certains internautes ont pensé qu’elle donnait l’impression que Bob (Lewis Pullman) avait six doigts. Dans le coin le plus éloigné de l’affiche, Bob est écrasé sous Bucky Barnes (Sebastian Stan) et son arme. Bob a la main levée et les gens se sont demandés pourquoi cela avait l’air bizarre.

De nombreux internautes ont dénoncé le fait que l’affiche avait été créée à l’aide d’une intelligence artificielle et ont déclaré que c’était la seule façon pour qu’une telle erreur se produise. D’autres se sont demandés si le fait de donner à Bob six doigts était un choix de personnage. Mais d’autres fans en ligne ont souligné que c’était simplement la façon dont la main de Pullman était levée.

Si vous regardez bien, c’est en fait une illusion d’optique. Il n’a qu’un pouce et un index sur l’affiche !

Il n’est pas surprenant que les fans aient été inquiets de l’IA avec l’affiche. Marvel a, par le passé, utilisé l’IA pour créer des choses pour leurs séries. Mais les fans ont fait preuve de logique pour simplement souligner que sa main était simplement courbée selon un angle étrange et qu’à part ça, Bob n’a pas, en fait, plus de 5 doigts sur sa main. Je veux dire, ça le rendrait intéressant, c’est sûr.

Mary Sue est soutenue par notre public. Lorsque vous effectuez un achat via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une petite commission d’affiliation. En savoir plus sur notre politique d’affiliation