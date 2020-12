Dans le vaccin lui-même, il y a un ingrédient actif: une molécule appelée ARN messager, ou ARNm, qui contient des instructions génétiques pour une protéine de coronavirus appelée pic. Une fois injecté, l’ARNm demandera aux cellules humaines de fabriquer un pic, exposant le système immunitaire à une caractéristique hautement reconnue du virus. L’idée est d’aider le corps à apprendre l’un des traits les plus distinctifs du virus, afin que le virus soit reconnu et rapidement annulé s’il tente d’établir une infection.

Pendant des mois, vidéos largement partagées et les publications virales sur les réseaux sociaux revendiqué sans fondement que ces technologies pourraient se retrouver dans les seringues délivrant des injections. Aucune des rumeurs n’est vraie.

L’ARNm se dégrade rapidement, ne laissant aucune trace dans le corps. Tout ce qui reste est une mémoire moléculaire du virus – l’objectif visé de tout vaccin.

Le vaccin de Pfizer contient également neuf autres ingrédients. Quatre d’entre eux sont des lipides aux noms chimiques incroyablement complexes: (4-hydroxybutyl) azanediyl) bis (hexane-6,1-diyl) bis (ALC-3015); (2- hexyldécanoate), 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N, N-ditétradécylacétamide (ALC-0159); La 1,2-distéaroyl-snglycéro-3-phosphocholine (DPSC); et le cholestérol.

Ces lipides se rassemblent pour former une bulle grasse et protectrice autour de l’ARNm, qui est naturellement très fragile et serait coupé en morceaux s’il était injecté directement dans le corps. Emmaillotés dans une sphère huileuse, les instructions génétiques ont une meilleure chance de trouver leur chemin dans les cellules.

Le vaccin comprend également du saccharose, ou sucre, qui empêche les nanoparticules de s’agglutiner lorsqu’elles sont congelées en stock.

Le vaccin contient également quatre sels: chlorure de potassium, phosphate de potassium monobasique, phosphate de sodium basique dihydraté et chlorure de sodium. Si ce dernier ingrédient vous semble familier, il devrait: c’est du sel de table.