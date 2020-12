Une fois que le collège électoral s’est réuni et que les élections de chaque État ont été certifiées, il n’y a pas de disposition constitutionnelle pour une «liste alternative» d’électeurs. Un groupe de personnes qui se rassemblent dans une salle et prétendent être des électeurs, comme l’ont fait lundi les républicains soutenus par l’État dans quelques États, n’ont pas plus d’autorité que si les personnes lisant cet article décidaient qu’elles voulaient aussi être membres du Collège électoral.

Ainsi, alors que les républicains de Géorgie, de Pennsylvanie, du Wisconsin, du Nevada et du Michigan ont suivi l’exemple de la Maison Blanche, prenant ou discutant des mesures pour former leurs propres listes concurrentes d’électeurs pro-Trump, il s’agissait d’un effort théâtral sans voie légale. Les listes du Collège électoral sont liées au vainqueur du vote populaire dans chaque État, et ces cinq États ont tous certifié leurs résultats en faveur du président élu Joseph R. Biden Jr.

Le plus que les républicains pouvaient faire était de revendiquer un moment symbolique, affirmant que les personnes qui se seraient présentées auraient été les listes d’électeurs si M. Trump avait remporté ces États. Mais depuis qu’il les a perdus et que de nombreux tribunaux étatiques et fédéraux ont rejeté ses allégations sans fondement et celles de ses alliés de fraude électorale, ces groupes n’ont aucune signification réelle.

Les partisans de M. Trump ont également saisi une certaine obscurité superficielle dans la Constitution et la loi fédérale quant à savoir si une législature d’État pourrait nommer sa propre liste d’électeurs.