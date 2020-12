Les rumeurs sur l’infertilité ont été alimentées par un article publié par un blog intitulé Health and Money News, qui affirmait à tort que le vaccin de Pfizer contenait des ingrédients capables d ‘«entraîner le corps féminin à attaquer» une protéine qui joue un rôle crucial dans le développement du placenta. .

Cette semaine, la Food and Drug Administration a réitéré sa confiance dans les données montrant que le vaccin peut protéger les gens contre le développement de Covid-19 sans provoquer d’effets secondaires graves. Le vaccin de Pfizer a reçu le feu vert en Grande-Bretagne et au Canada.

Les allégations non fondées ont été tirées d’une pétition co-écrite par le Dr Michael Yeadon, un médecin britannique à la retraite et ancien employé de Pfizer qui a déjà été critiqué pour son vues trompeuses sur le coronavirus. Le Dr Yeadon a minimisé la gravité de la pandémie en Grande-Bretagne et a publiquement exprimé ses doléances sur la futilité d’investir dans les vaccins.

Mais les experts disent qu’il n’y a aucune preuve pour étayer l’allégation d’infertilité.

L’ingrédient clé du vaccin de Pfizer (ainsi que d’un vaccin similaire fabriqué par Moderna qui est également en passe d’être rapidement autorisé) est le matériel génétique qui ordonne aux cellules humaines de fabriquer une protéine de coronavirus appelée pic. La production de cette protéine apprend au corps à combattre le coronavirus. Il n’y a pas de protéines placentaires ou de matériel génétique qui instruisent la fabrication de protéines placentaires dans le vaccin de Pfizer.

L’article de blog trompeur a établi une comparaison entre le pic de coronavirus et un type de protéine placentaire. Les similitudes étaient suffisamment fortes, a-t-il soutenu, qu’un vaccin pourrait duper le système immunitaire en confondant les deux protéines et en attaquant le placenta.

Mais Stephanie Langel, immunologiste et experte en immunité maternelle et néonatale à l’Université Duke, a souligné que le pic de coronavirus et la protéine placentaire en question n’ont presque rien en commun, ce qui rend le vaccin très peu susceptible de déclencher une réaction à ces tissus délicats. Les deux protéines ne partagent qu’une minuscule étendue de matière; les mélanger reviendrait à prendre un rhinocéros pour un jaguar parce qu’ils portent le même collier.

Le Dr Langel a également souligné que le corps humain a évolué pour neutraliser les réactions immunitaires qui pourraient nuire à ses propres tissus.