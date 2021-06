Non, il n’y a aucune preuve que le FBI ait organisé l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Des voix conservatrices influentes ont propagé une théorie infondée, s’appuyant sur une mauvaise interprétation de la terminologie juridique, selon laquelle le FBI a organisé le siège du Capitole le 6 janvier.

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, citant les travaux du site Web de droite Revolver News, a spéculé sur l’implication du gouvernement dans son émission mardi. Des extraits de l’argument de M. Carlson ont largement circulé sur les réseaux sociaux cette semaine, accumulant des millions de vues et étant partagés par des membres républicains du Congrès comme le représentant Matt Gaetz de Floride et la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie.

« Étrangement, certaines personnes qui ont participé à l’émeute n’ont pas été inculpées », a déclaré M. Carlson. «Regardez les documents. Le gouvernement qualifie ces personnes de « co-conspirateurs non inculpés ». Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que dans tous les cas, ce sont des agents du FBI.

Le ministère de la Justice n’a pas répondu à une demande de commentaire. Mais les experts juridiques ont déclaré que cette spéculation était illogique et farfelue. Conspiration est défini comme un accord entre deux personnes ou plus pour commettre un crime. Un agent ou un informateur fédéral infiltré ne peut pas être considéré comme un conspirateur parce que ces agents n’ont pas réellement l’intention de commettre le crime, explique le Congressional Research Service – l’agence de recherche non partisane du Congrès – explique.