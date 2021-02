Alors que les images de personnes alignées pour les vaccinations contre le COVID-19 tant attendues ont suscité l’espoir chez des millions de personnes à travers le monde, elles ont suscité quelque chose d’autre chez le Dr Juan Jose Velez: la frustration.

Velez dirige le service des coronavirus dans l’un des plus grands hôpitaux publics de Colombie, un pays avec l’un des taux de mortalité et de positivité les plus élevés au monde.

Alors que plus de 152 millions de doses de vaccin COVID-19 ont été administrées dans le monde, dont environ un tiers aux États-Unis, selon le suivi des vaccins de Bloomberg, la Colombie fait partie d’un certain nombre de pays à revenu faible à intermédiaire qui n’avaient toujours pas administré de vaccin. dose unique à la mi-février.

« Je pense que la plus grande chose que cela nous a montré est le manque de solidarité … le fait que de nombreux pays ont commencé à vacciner, alors que de nombreux pays plus pauvres n’ont même pas commencé », a déclaré Velez.

Cette disparité se joue à travers le monde, et c’est l’un des experts de la santé qui ont mis en garde depuis le début de la pandémie: alors que les pays plus riches vaccinent rapidement leurs populations et achètent des doses, d’autres pays ne devraient pas avoir un accès plus large au vaccin jusqu’à tard. 2022 ou 2023, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Au bord d’un échec moral catastrophique »

Alors que certains efforts sont déployés pour combler cet écart, les responsables de l’OMS préviennent que le nationalisme vaccinal – où les pays accordent la priorité à la vaccination de leurs propres citoyens par rapport au reste du monde – a mis le monde «au bord d’un échec moral catastrophique».

Dans son hôpital de Medellín, la deuxième plus grande ville de Colombie, Velez a déclaré qu’un réfrigérateur qui porterait éventuellement des flacons de vaccin COVID-19 était arrivé, mais il était encore incertain quand lui et d’autres membres du personnel médical en première ligne auraient accès à leur premier vaccin. Il a dit qu’il avait perdu le compte il y a des mois du nombre de ses patients décédés.

Le Dr Salim Abdool Karim, d’Afrique du Sud, a été l’un des premiers à mettre en garde contre les disparités vaccinales.

Au début de la pandémie, il a appelé à un «bien public mondial».

«L’alternative est ce que nous avons maintenant: ce sont les pays qui se bousculent, ceux qui ont des poches profondes et qui surenchérissent sur les autres pour obtenir des vaccins, et tout le monde est dans une course pour acheter des vaccins», a déclaré l’épidémiologiste des maladies infectieuses, qui a travaillé sur VIH / SIDA et polio en Afrique. «Donc, les pays à revenu intermédiaire, les pays à faible revenu, ils croient simplement les bras et disent, qu’est-ce que nous allons faire, nous n’avons pas de vaccins.»

Il a déclaré à USA TODAY qu’il était préoccupé, mais pas choqué, par l’inégalité qui a émergé.

Le président Joe Biden a annoncé jeudi un accord pour acheter 200 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le coronavirus.

«Nous avons maintenant acheté suffisamment de fournitures de vaccins pour vacciner tous les Américains», a déclaré Biden.

En plus de finaliser des contrats avec Pfizer et Moderna pour 100 millions de doses supplémentaires chacun qui seront livrés d’ici la fin du mois de juillet, Biden a déclaré que 100 millions d’autres doses qui devaient arriver en juin seraient désormais livrées en mai.

« C’est un mois plus rapide », a déclaré Biden. «Cela signifie que des vies seront sauvées.»

Pour tenir sa promesse d’administrer 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours, Biden a pris des mesures à la fois pour augmenter la production de vaccins et améliorer les taux de vaccination. Biden a déclaré jeudi que cet objectif serait dépassé.

Malgré des taux de vaccination élevés, des disparités sont également apparues aux États-Unis. Les personnes de couleur ont subi des taux disproportionnés de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès en raison d’inégalités systémiques de longue date et de racisme. Un manque de données masque encore plus la transparence du déploiement de la vaccination, selon les chercheurs en équité en santé, et le déficit de données nuit aux plus vulnérables. Jusqu’à présent, seuls 16 États publient des chiffres de vaccination par race et origine ethnique, et les données sont incomplètes. Les premiers résultats montrent que les États qui occupent une place élevée dans les indices de vulnérabilité au COVID-19 accusent un retard en matière de vaccination.

En Grande-Bretagne, plus de 12 millions de personnes ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus. Les responsables disent qu’ils sont sur la bonne voie pour offrir les premières doses à 15 millions de personnes dans les groupes prioritaires d’ici lundi, et se sont fixé comme objectif de vacciner tous les adultes du pays d’ici l’automne.

En Israël, des vaccins ont été mis à la disposition de tous les citoyens de plus de 16 ans la semaine dernière.

Il a jusqu’à présent livré plus de 3,5 millions de premières doses du vaccin Pfizer et au moins 2,1 millions de secondes doses dans le but d’inoculer la plupart de sa population depuis fin décembre.

Tel Aviv a également commencé à administrer gratuitement des vaccins aux ressortissants étrangers de la ville, dont beaucoup sont des demandeurs d’asile sans papiers.

Si la campagne de vaccination a été saluée au niveau international pour son rythme rapide, l’OMS a également exprimé des inquiétudes quant au fait qu’elle n’incluait pas les Palestiniens de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza sous blocus.

En Afrique, les pays ont compté des taux d’infections et de décès par COVID inférieurs à ceux de l’Amérique du Sud – mais la nouvelle variante originaire d’Afrique du Sud a entraîné une hausse inquiétante.

«La thésaurisation des vaccins ne fera que prolonger l’épreuve et retarder le rétablissement de l’Afrique», a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, dans un communiqué. «Il est profondément injuste que les Africains les plus vulnérables soient obligés d’attendre les vaccins tandis que les groupes à faible risque dans les pays riches sont mis en sécurité.»

Et COVAX?

En avril 2020, l’OMS a lancé l’initiative de vaccination COVAX avec Gavi, la Vaccine Alliance et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, dans le but de distribuer 2 milliards de doses avant 2022. L’objectif est d’assurer une distribution équitable des vaccins aux pays participants, indépendamment des niveaux de revenu, et de distribuer suffisamment de doses pour permettre aux pays de vacciner 20% de leur population – principalement des agents de santé et des personnes âgées.

«De cette façon, vous évitez ce qui, à mon avis, serait une chose contraire à l’éthique et inadmissible, à savoir que des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis vaccinent des jeunes à faible risque [when] les pays d’Afrique n’ont même pas vacciné leurs aînés », a déclaré Abdool Karim.

«Ce serait complètement inacceptable», a-t-il déclaré. Pourtant, a-t-il concédé, cela va probablement arriver. Le monde qui pèse sur COVAX serait la meilleure solution, a-t-il déclaré.

L’Iran prévoit d’importer quelque 17 millions de doses de vaccin de COVAX et des millions d’autres pays. Mais pour l’instant, il utilise des vaccins russes Spoutnik V récemment livrés pour vacciner les professionnels de la santé. Les médias iraniens ont rapporté qu’au total 2 millions de vaccins russes arriveront en Iran en février et mars.

Le Cambodge devrait recevoir 7 millions de doses grâce à l’initiative COVAX. Pour l’instant, la Chine a fait don d’un million de doses du vaccin Sinopharm de fabrication chinoise, suffisamment pour un demi-million de personnes, et le premier envoi de 600 000 doses est arrivé au Cambodge le 7 février. L’Australie a également annoncé une subvention de 28 millions de dollars pour acheter 3 millions de doses.

L’OMS et les dirigeants mondiaux ont à plusieurs reprises exhorté les pays plus riches à augmenter le financement de COVAX pour aider les pays qui ont moins de capacité à acheter des doses. Mais ces appels ont rencontré un succès mitigé, a déclaré le Dr Felicia Knaul, spécialiste de la santé mondiale et économiste.

Des pays comme le Canada, qui a bien réussi à contrôler la propagation du virus, a suffisamment de vaccins réservés pour vacciner sa population quatre fois plus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Chili, la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne ont également verrouillé plus de vaccins que leur population ne compte. Pourtant, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Chili ont également choisi de retirer COVAX pour les doses, ce qui a suscité des critiques.

Les autorités mondiales ont déclaré que cette décision était une forme de « double trempage » avec des vaccins – en prenant un programme d’aide mondial tout en recevant des doses de sociétés privées, que les pays plus pauvres pourraient ne pas être en mesure de se permettre.

Le ministre du Développement international du Canada a défendu cette décision lors d’une entrevue avec CBC News au début de février, en déclarant: «Notre priorité absolue est de nous assurer que les Canadiens ont accès aux vaccins … Le Canada a pris la décision, comme d’autres pays, d’accepter cette première allocation, car nous reconnaissons à quel point il est important que tous les Canadiens aient accès aux vaccins. «

L’Union européenne a également été récemment critiquée lorsqu’elle a annoncé des contrôles à l’exportation des vaccins produits sur son territoire, qui pourraient toucher une centaine de pays à travers le monde.

«COVAX, idéalement, pourrait suffire. Disons-le ainsi, si tous les gouvernements du monde se mobilisaient pour soutenir COVAX … cela pourrait être une stratégie qui pourrait aider à garantir l’équité dans la disponibilité des vaccins », a déclaré Knaul. «Il y aura un décalage dans le calendrier quoi qu’il arrive, mais cela pourrait faire une somme incroyable pour aider les pays pauvres à accéder plus rapidement et à de meilleurs prix.»

Obstacles de l’infrastructure à la méfiance

Les pays à revenu faible et intermédiaire sont également confrontés à de plus grands défis lorsque les vaccins arrivent.

Abdool Karim a expliqué que de nombreuses régions d’Afrique ne disposent pas de l’infrastructure médicale pour distribuer les vaccins.

La Colombie est couverte de vastes étendues de ruralité et de routes qui rendent difficile la fourniture de services médicaux de base, sans parler de flacons qui nécessitent des températures glaciales.

Alors que la Colombie est considérée comme un pays à revenu intermédiaire et que les critiques sont rapides à dire qu’une des principales causes des retards de vaccination a également été l’échec du gouvernement, c’est aussi l’un des pays les plus inégaux de l’hémisphère occidental. Pendant ce temps, des décennies de conflit suscitent une méfiance endémique envers les organes gouvernementaux qui devraient distribuer des doses.

Clemencia Carabalí, une chef de file communautaire dans un recoin reculé du Cauca, en Colombie, a déclaré qu’elle n’avait «pas tellement d’espoir» que les vaccins viendraient.

«Il a toujours été difficile d’accéder aux services de santé», dit-elle. «Et pour que les vaccins arrivent sur nos terres, cela va être très difficile à cause des problèmes d’intermédiation et de corruption. Il est possible qu’ils n’arrivent jamais. »

D’autres, comme Carlos Lopez, directeur d’un refuge pour migrants au Guatemala, ont déclaré qu’il avait des inquiétudes similaires au sujet des populations migrantes de la région parce qu’elles n’ont souvent pas accès aux services de santé de base.

«La majorité des migrants n’ont aucune ressource économique», a-t-il déclaré. «Ils seront pratiquement les derniers à être pris en considération.»

Dans ces zones, Knaul a déclaré qu’il sera difficile de garantir que les citoyens reçoivent deux doses et que les pays devront également jouer un rôle d’équilibre dans les vaccins qu’ils choisissent de distribuer: peser la transportabilité, le prix, l’accès, l’efficacité et la confiance du public.

Signe encourageant pour les pays qui se bousculent pour l’approvisionnement limité en vaccins, une seule injection du vaccin AstraZeneca / Université d’Oxford a réduit la transmission du coronavirus de 67% et a fourni une protection substantielle contre le COVID-19 pendant au moins trois mois, selon les données préliminaires de trois essais dévoilés plus tôt ce mois-ci. Knaul et d’autres experts ont déclaré qu’un vaccin à dose unique pourrait réduire considérablement les obstacles logistiques et craindre que beaucoup ne soient vaccinés qu’à moitié.

Johnson & Johnson a également développé un vaccin COVID à dose unique.

‘Jusqu’à ce que ce soit fini pour nous tous’

Malgré des chiffres inquiétants, il y a également eu des signes récents qui indiquent une réduction de l’écart.

La semaine dernière, l’UNICEF a annoncé un accord avec le Serum Institute of India qui créerait 1,1 milliard de doses des vaccins AstraZeneca et Novavax. Les vaccins coûteraient 3 dollars la dose et seraient envoyés dans les pays les plus pauvres du monde.

La Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore, a déclaré que l’accord n’était qu’un accord initial et que «d’autres suivront».

«Pour les pays qui ont déjà lancé des campagnes de vaccination, et ceux qui n’ont pas encore commencé», a déclaré Fore dans un communiqué, «cette information est un marqueur prometteur sur la voie sinueuse d’une pandémie qui ne sera pas vraiment terminée, tant qu’elle ne sera pas terminée pour nous tous. »

Contributeur: Associated Press