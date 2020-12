Indianas Jack Tuttle dit que son changement de rôle soudain ne changera pas son approche alors qu’il essaie de faire en sorte que les Hoosiers perdent le quart-arrière vedette Michael Penix Jr. peut résister.

Tuttle entamera sa première carrière samedi lorsque Hoosiers, 10e tête de série (5-1, n ° 12 des éliminatoires de football universitaire), visitera le 18e Wisconsin (2-1, n ° 16 CFP). Une victoire permettrait à Indiana d’égaler un record du programme en remportant la sixième victoire de Big Ten de la saison, égale aux performances des équipes de 1967 et 1987.

C’est à peu près la même chose pour moi, a déclaré Tuttle, un transfert de l’Utah. Chaque semaine, j’essaie de me préparer comme si j’étais le partant, et chaque semaine, nous mettons des cache-oreilles et des œillères et essayons de nous préparer pour le prochain adversaire.

L’Indiana a perdu ses 10 dernières rencontres avec le Wisconsin et n’a pas battu les Badgers depuis 2002. Les chances de Hoosiers de mettre fin à cette séquence sont devenues beaucoup plus difficiles avec la nouvelle de cette semaine que Penix manquera le reste de la saison après avoir déchiré un ligament croisé antérieur.

Penix a été blessé samedi lors de la victoire 27-11 des Hoosiers dans le Maryland. Tuttle a succédé à Penix et est allé 5 sur 5 pour 31 verges avec une passe de conversion à deux points.

Alors que l’Indiana fait face à la blessure de Penix, Indiana est à pleine puissance en position de quart-arrière.

Graham Mertz dans le Wisconsin a bien performé en tant que démarreur du blaireau après une blessure au pied pré-saison à Jack Coan qui a nécessité une intervention chirurgicale. L’entraîneur du Wisconsin, Paul Chryst, a déclaré que Coan, qui avait commencé les Badgers l’année dernière, s’était suffisamment rétabli pour être disponible pour le match de samedi.

Chaque semaine, Jack a pu faire des progrès, a déclaré Chryst. Le voyage a été un peu long pour lui, mais chaque semaine, il a pu en faire plus. J’espère qu’il pourra s’habiller cette semaine.

Le Wisconsin a perdu 17-7 contre Northwestern dans son dernier match, puis a été interrompu la semaine dernière alors que le match prévu avec le Minnesota avait été annulé en raison d’un COVID-19[feminine épidémie au sein du programme Gophers.

Cela a donné aux Badgers plus de temps pour se préparer pour l’Indiana. Tuttle fait face à un défi majeur d’une défense du Wisconsin, en accordant le moins de verges par match (233,3) et le troisième moins de points par match (11,7) de toute équipe de la subdivision de Football Bowl.

Tuttle dit que les Hoosier seront prêts.

Je pense que notre attaque est phénoménale et nous avons des gars qui peuvent vraiment y aller, a déclaré Tuttle. Je crois en eux, ils croient en eux et nous croyons les uns aux autres.

UN AUTRE JALON?

Une victoire ce week-end maintiendrait presque certainement Indiana dans le Top 25 pour une septième semaine consécutive record. Indiana a réalisé cet exploit pour la dernière fois en 1945. Il rivaliserait également avec le record des équipes de 1945 pour le plus de victoires sur les équipes classées en une saison (trois).

NOUVEAU PACKAGE

Indiana a introduit un nouveau concept offensif la semaine dernière, où le ballon s’est précipité directement dans le dos avec une courte distance dans certaines situations. Cela a bien fonctionné contre le Maryland et a semblé déclencher le match au sol difficile.

Vous êtes toujours à la recherche d’un moyen pour une semaine donnée de vous donner un avantage et nous avons estimé que c’était le cas (dans le Maryland), a déclaré l’entraîneur de l’Indiana, Tom Allen. Nous avons pensé que cela nous a donné un élan et que vous aimeriez rompre avec ces choses et trouver des moyens créatifs de gérer le football et même de laisser tomber ce look.

SANS WILDGOOSE

Secondairement, le Wisconsin n’aura pas de demi de coin partant Rachad Wildgoose, qui s’est blessé à l’épaule lors de la défaite contre Northwestern et a annoncé la semaine dernière qu’il entrerait dans le repêchage de la NFL.

GARDER PRUDENT

Le Wisconsin devra mieux prendre soin du ballon après cinq tours contre Northwestern. Cela pourrait être difficile contre une défense de l’Indiana qui a 16 interceptions sur le FBS. Mertz a lancé trois interceptions et a perdu un échappé contre Northwestern, mais n’a eu aucun chiffre d’affaires lors des deux premiers matchs du Wisconsin.

Mertz devrait recevoir un coup de pouce du retour attendu du receveur Kendric Pryor, qui n’était pas disponible contre Northwestern. Le receveur large Danny Davis n’a pas non plus joué contre Northwestern, et son statut pour la semaine reste incertain.

DES HOMMES FRAIS À REGARDER

L’offensive du Wisconsin a été stimulée par deux vrais étudiants de première année.

Jalen Berger n’a pas joué dans la victoire d’ouverture de la saison du Wisconsin contre l’Illinois, mais a conduit les Badgers à se précipiter dans chacun de leurs deux derniers matchs. Il s’est dépêché de 180 mètres sur 30 porte-avions pendant ce tronçon.

Chimere Dike a marqué le seul touché du Wisconsin contre Northwestern lors d’une réception de 49 verges.

___

Michael Marot, rédacteur de l’AP Sports, a contribué à ce rapport.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25