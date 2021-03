Après une pause d’un an entre la joie et la joie, le parc à thème Disneyland en Californie est prêt à s’ouvrir à nouveau. Cependant, alors que la pandémie fait toujours rage, les autorités du parc ont publié une longue liste de choses à faire et à ne pas faire et de mesures de protection pour assurer la sécurité du COVID. Au fur et à mesure de la publication de la liste, de nombreux organisations de presse a rapporté que le parc allait interdire de crier sur des manèges comme les montagnes russes pour limiter ou empêcher la transmission du coronavirus. Cependant, une vérification des faits menée par NewsWeek suggère que l’allégation pourrait être un peu mal informée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy