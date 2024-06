« Non-démarreur » : Netanyahu dit qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu permanent à Gaza tant que le Hamas ne l’aura pas détruit

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré samedi qu’il n’y aurait pas de « cessez-le-feu permanent » à Gaza tant que les capacités militaires et gouvernementales du Hamas ne seraient pas détruites.

Ses commentaires, dans une rare déclaration publiée le jour du sabbat et uniquement en anglais, interviennent après que le président américain Joe Biden a annoncé vendredi qu’Israël avait proposé un accord de cessez-le-feu en trois phases à Gaza en échange de la libération des otages par le Hamas. et a exhorté le gouvernement israélien à le soutenir.

« Les conditions imposées par Israël pour mettre fin à la guerre n’ont pas changé : la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël », a déclaré Netanyahu.

« Israël continuera d’insister sur le fait que ces conditions soient remplies avant qu’un cessez-le-feu permanent ne soit mis en place. L’idée selon laquelle Israël accepterait un cessez-le-feu permanent avant que ces conditions ne soient remplies est vouée à l’échec », a-t-il ajouté.

Les commentaires de Netanyahu, la deuxième déclaration publiée par son bureau dans les heures qui ont suivi le discours de Biden, semblent viser à définir le type de trêve qu’Israël accepterait initialement, sans en exclure définitivement une.

Dans son discours à la Maison Blanche vendredi, Biden avait parlé de parvenir à un cessez-le-feu complet avant la première phase de l’accord, puis de négocier une « fin définitive des hostilités » au cours de la deuxième phase. Le Hamas exige la fin de la guerre avant de reprendre les pourparlers.

Biden a décrit la proposition comme émanant d’Israël et a exposé les détails d’un accord en trois phases, avec un accent particulier sur la première phase, une trêve de six semaines qui pourrait être prolongée si les négociations prenaient plus de temps. L’accord, a révélé Biden, avait été soumis jeudi au Hamas via le Qatar, médiateur dans les négociations visant à mettre fin à la guerre de près de huit mois, qui échouent depuis avril.

Un responsable américain a déclaré plus tard que la proposition israélienne était un document très détaillé de trois à quatre pages. Il a apparemment été approuvé par le cabinet de guerre – compromettant Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre Benny Gantz – mais sans doute pas encore présenté au cabinet de sécurité plus large, dont sont membres les ministres de la lutte lointaine Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, et dont La majorité de sa coalition dépend de Netanyahu.

Immédiatement après le discours, Netanyahu – que Biden a évité de nommer – a publié une première déclaration disant que « le gouvernement israélien est uni dans le désir de rendre nos otages le plus rapidement possible et travaille pour atteindre cet objectif ».

« Par conséquent, le Premier ministre a autorisé l’équipe de négociation à présenter un plan pour atteindre cet objectif, tout en insistant sur le fait que la guerre ne prendra fin que lorsque tous ses objectifs seront atteints, y compris le retour de tous nos otages et l’élimination des forces militaires et militaires du Hamas. capacités gouvernementales », lit-on dans le communiqué, ajoutant que « les grandes lignes exactes proposées par Israël, y compris la transition conditionnelle d’une étape à l’autre, permettent à Israël de maintenir ces principes ».

La déclaration du Premier ministre, qui omet toute référence directe au discours de Biden, n’a pas confirmé si l’accord présenté par le président américain était le même que celui proposé par Israël.

Le président américain Joe Biden annonce un projet de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza dans la salle à manger de la Maison Blanche à Washington, DC, le 31 mai 2024. (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a exhorté samedi Netanyahu à tenir compte de l’appel de Biden à une trêve à Gaza et a proposé de soutenir le gouvernement en garantissant sa majorité à la Knesset en cas de départ des partenaires de la coalition d’extrême droite.

« Le gouvernement israélien ne peut ignorer le discours conséquent du président Biden. Il y a un accord sur la table et il devrait être conclu », a déclaré Lapid dans un post X.

« Je rappelle à Netanyahu qu’il dispose d’un filet de sécurité de notre part pour un accord de libération des otages si Ben Gvir et Smotrich quittent le gouvernement. »

Il n’y a eu aucune réaction immédiate à la proposition de Biden de la part des partisans de la ligne dure Ben Gvir et Smotrich, l’annonce étant intervenue le jour du sabbat juif.

Les familles d’otages implorent toutes les parties de conclure un accord

Les familles des otages détenus par le groupe terroriste Hamas ont également appelé toutes les parties à accepter immédiatement la proposition de Biden de mettre fin à la guerre qui dure depuis près de huit mois et de ramener leurs proches chez eux.

« Nous voulons voir les gens revenir vivants et bientôt de Gaza », a déclaré Gili Roman à l’Associated Press. Sa sœur, Yarden Roman-Gat, a été prise en otage et libérée lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre, mais la belle-sœur de Yarden, Carmel, est toujours détenue.

«C’est peut-être la dernière chance de sauver des vies. Par conséquent, la situation actuelle doit être modifiée et nous espérons que tous adhéreront immédiatement à l’appel de Biden à accepter l’accord proposé. Il n’y a pas d’autre chemin vers une meilleure situation pour tous. Notre leadership ne doit pas nous décevoir. Mais surtout, tous les regards devraient être tournés vers le Hamas », a-t-il déclaré.

Les troupes de Tsahal opèrent à Jabaliya, dans le nord de Gaza, sur une photo publiée le 31 mai 2024. (Armée de défense israélienne)

De nombreuses familles d’otages imputent la mort de nombreux otages en captivité au manque de volonté du gouvernement de parvenir à un accord.

« Nous savons que le gouvernement israélien a fait énormément pour retarder la conclusion d’un accord, ce qui a coûté la vie à de nombreuses personnes qui ont survécu en captivité pendant des semaines, des semaines, des mois et des mois. Nos cœurs sont brisés par le nombre de personnes que nous recevrons et qui ne sont plus en vie », a déclaré Sharone Lifshitz à AP.

Sa mère Yocheved a été libérée par le Hamas en octobre et son père Oded est toujours en captivité.

Le Hamas a déclaré samedi qu’il avait une vision positive de la proposition.

« Le Hamas confirme qu’il est prêt à traiter de manière positive et constructive toute proposition basée sur le cessez-le-feu permanent et le retrait total. [of Israeli forces] de la bande de Gaza, la reconstruction [of Gaza]et le retour des déplacés chez eux, ainsi que la réalisation d’un véritable accord d’échange de prisonniers si l’occupation annonce clairement son engagement en faveur d’un tel accord », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Soutien international

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a plaidé en faveur de l’accord lors d’appels téléphoniques successifs avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan al Saud, et le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi.

Selon les relevés du Département d’État américain, Blinken « a souligné que la proposition est dans l’intérêt à la fois des Israéliens et des Palestiniens » lors d’appels avec les ministres des Affaires étrangères, dont tous les gouvernements n’ont pas encore officiellement répondu au discours de Biden.

Cependant, d’autres dirigeants internationaux ont réagi favorablement à ce projet.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a salué la proposition, affirmant que l’offre « donne un aperçu d’espoir et une voie possible pour sortir de l’impasse de la guerre ».

La chef de l’UE, Ursula von der Leyen, a également exprimé son soutien à la proposition.

« Je suis entièrement d’accord avec Biden sur le fait que la dernière proposition constitue une opportunité importante de progresser vers la fin de la guerre et des souffrances civiles à Gaza. Cette approche en trois étapes est équilibrée et réaliste. Elle a désormais besoin du soutien de toutes les parties », a déclaré le président de la Commission européenne sur les réseaux sociaux.

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron a également appelé le Hamas à accepter la proposition.

« Avec un nouvel accord sur les otages sur la table, le Hamas doit accepter cet accord afin que nous puissions voir un arrêt des combats, des otages libérés et rendus à leurs familles et un afflux d’aide humanitaire à Gaza », a-t-il écrit dans un message sur X. .

Il a ajouté qu’un cessez-le-feu prolongé peut être « transformé en une paix permanente » si toutes les parties sont « prêtes à prendre les bonnes mesures ».

« Saisissons ce moment et mettons fin à ce conflit. »

Offre Indonésie

Fait marquant, le président élu indonésien, Prabowo Subianto, a déclaré samedi que son pays était prêt à envoyer des troupes de maintien de la paix pour faire respecter un cessez-le-feu à Gaza si nécessaire.

S’exprimant lors du Shangri-La Dialogue, la première conférence sur la sécurité en Asie, Prabowo, qui a remporté l’élection présidentielle indonésienne de mars, a déclaré que la proposition présentée par Biden était un pas dans la bonne direction.

« En cas de besoin et à la demande des Nations Unies, nous sommes prêts à fournir d’importantes forces de maintien de la paix pour maintenir et surveiller ce cessez-le-feu potentiel ainsi qu’à assurer protection et sécurité à toutes les parties et à toutes les parties », a déclaré Prabowo.

D’autres pays arabes et musulmans qui entretiennent des liens et des contacts avec Israël ont jusqu’à présent largement hésité à s’engager à envoyer des troupes dans une Gaza d’après-guerre.

Le ministre indonésien de la Défense et président élu Prabowo Subianto s’exprime lors du 21e sommet du Dialogue Shangri-La à Singapour, le 1er juin 2024. (Nhac Nguyen/AFP)

L’ancien général des forces spéciales et actuel ministre indonésien de la Défense, âgé de 72 ans, assumera en octobre la présidence du pays musulman le plus peuplé du monde, qui n’entretient pas de relations diplomatiques officielles avec Israël.

En avril, il a été annoncé que l’Indonésie reconnaîtrait Israël en échange de son adhésion à l’OCDE, ce qui nécessite l’approbation unanime des États membres, dont Israël. La veille, l’Indonésie avait participé à un largage aérien d’aide humanitaire entre 10 pays dans la bande de Gaza, ce qui nécessitait l’approbation préalable de Jérusalem pour que les avions de Jakarta puissent entrer dans l’espace aérien israélien.

Prabowo a également déclaré que l’actuel président indonésien Joko Widodo lui avait demandé d’annoncer que l’Indonésie était également prête « à évacuer, à recevoir et à traiter avec des soins médicaux jusqu’à 1 000 patients » de Gaza.

L’hôpital indonésien de Gaza, géré par une ONG indonésienne, a fermé ses portes en novembre au milieu des combats.

Illustration : Des manifestants affichent des affiches anti-israéliennes pendant qu’ils prient lors d’un rassemblement de soutien aux Palestiniens à Gaza, devant l’ambassade américaine à Jakarta, en Indonésie, le 9 mars 2024. (Dita Alangkara/AP)

Prabowo a déclaré qu’une enquête approfondie sur la catastrophe humanitaire dans la région de Rafah à Gaza était nécessaire ainsi qu’une « solution juste » pour la région.

« Et cela signifie non seulement le droit d’Israël à exister, mais aussi le droit du peuple palestinien à avoir sa propre patrie, son propre État, vivant en paix. »